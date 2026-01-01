„Sursa întregii vieți este aici”: planul de a exploata litiu într-o salină din Chile stârnește temeri legate de pierderea apei

Rio Tinto a semnat un acord de asociere cu compania minieră de stat Codelco pentru a exploata Salar de Maricunga, a doua cea mai mare salină din Chile. Foto: colaj Profimedia Images

Un popor indigen, o salină cu un ecosistem fragil și bogat de care depinde bunăstarea întregii comunități și dorința unei companii de a exploata litiu, „aurul alb” al tranziției la energia verde. Sunt actorii principali într-un conflict care are loc în munții roșiatici ai deșertului Atacama din Chile. Poporul indigen Colla susține că planurile companiei Rio Tinto de a extrage mineralul-cheie vor afecta ecosisteme oricum fragile și mijloacele de trai ale comunității din zonă, relatează The Guardian.

Miriam Rivera Bordones își îngrijește caprele într-un țarc prăfuit, în munții roșiatici ai deșertului Atacama din Chile. De asemenea, crește găini și a plantat gutui, piersici și viță-de-vie, pe care le udă cu apa dintr-un pârâu ce coboară șerpuit din dealuri spre comunitatea indigenă Copiapó.

„Am putea rămâne fără apă”

Însă acum, gigantul multinațional minier britanico-australian Rio Tinto a semnat un acord pentru a extrage litiu, „aurul alb” al tranziției energetice, dintr-o salină situată mai sus în munți, iar ea se teme că proiectul ar putea afecta sursele de apă ale mai multor comunități din zonă.

„Am putea rămâne fără apă. Cum vom cultiva pământul sau ne vom hrăni animalele? Va fi foarte greu să supraviețuim aici”, a spus Rivera.

Rio Tinto a semnat un acord de asociere cu compania minieră de stat Codelco pentru a exploata Salar de Maricunga, a doua cea mai mare salină din Chile, situată la 3.760 de metri altitudine, în regiunea Atacama.

Litiul este un element esențial pentru fabricarea smartphone-urilor, laptopurilor, vehiculelor electrice și sistemelor de stocare a energiei pentru parcuri eoliene și solare, însă extracția sa necesită cantități foarte mari de apă.

Proiectul va reprezenta o amenințare directă pentru poporul indigen Colla care trăiește aici, este de părere și Lesley Muñoz Rivera, secretara comunității indigene Copiapó. „Salina Maricunga este sursa întregii vieți de aici. Studiile hidrologice sugerează că este sursa apei noastre. Este un loc sacru pentru noi”, a explicat ea.

În prezent, toată producția comercială de litiu din Chile folosește metoda evaporării: apa este pompată din lagunele saline naturale în bazine, unde este expusă la soare timp de 18 luni, lăsând în urmă săruri de litiu. Între 85% și 95% din apă se pierde în acest proces.

Rio Tinto recunoaște „sensibilitatea ecosistemelor” în care va opera și subliniază angajamentul său față de „utilizarea responsabilă a apei” și „impactul minim asupra comunităților locale și ecosistemelor”.

Compania afirmă, de asemenea, că încă evaluează ce metodă de extracție directă a litiului (DLE) va adopta pentru proiectele sale aflate în fază incipientă, dezvoltate în parteneriat cu Codelco și compania minieră de stat Enami. Această tehnică presupune extragerea mai rapidă a litiului din saramură și apoi pomparea saramurii înapoi în lagună.

De ce extragerea litiului nu este sustenabilă

Însă Cristina Dorador, microbiolog la Universitatea din Antofagasta, care studiază salinele din Chile de zeci de ani, spune că reintroducerea apei tratate în Maricunga ar putea distruge un ecosistem unic și fragil, care adăpostește 53 de specii de animale.

Printre acestea se numără flamingo-ul Andin, ciocârlia cu coarne, nandu și guanaco, precum și 11 specii de plante native și microorganisme preistorice întâlnite doar în salinele din Atacama.

„Maricunga este un punct fierbinte al biodiversității unice de floră și faună”, spune Dorador. „Saramura reinjectată ar putea conține urme de compuși chimici precum agenți tensioactivi și detergenți, care ar putea afecta întregul ecosistem al salinei.”

Partea sudică a salinei Maricunga se află într-un parc național protejat, Nevado Tres Cruces. Deși litiul va fi extras din partea nordică a salinei, Dorador spune că este nerealist să fie considerate corpuri de apă separate. „Totul în ecosistemul local este interconectat”, afirmă ea.

Rio Tinto a declarat: „DLE sprijină conservarea apei, reduce deșeurile și necesită mai puțin teren. Scopul este minimizarea consumului de apă dulce prin reciclare și utilizarea tehnologiilor de procesare și reinjecție care maximizează recuperarea litiului cu cea mai mică amprentă de mediu.”

Compania utilizează DLE la două mine de litiu din nord-vestul Argentinei: instalația pilot de la salina Rincón și proiectul Fénix de la salina Hombre Muerto, pe care l-a achiziționat în acest an prin preluarea Arcadium Lithium. Partenerul său, Codelco, confirmă că încă nu a decis metoda de extracție a litiului la Maricunga.

Comunitățile indigene din această regiune încă se refac după represiunea suferită în timpul dictaturii lui Augusto Pinochet, care a durat din 1973 până în 1990. Mama lui Rivera, în vârstă de 91 de ani, ca majoritatea generației mai în vârstă a poporului Colla, s-a născut în munții Atacama.

În anii 1970, regimul militar a vândut suprafețe de teritoriu proprietarilor de pământ și le-a interzis localnicilor să colecteze lemne de foc, de care aveau nevoie pentru a supraviețui, forțând mulți membri ai comunității Colla să migreze către cel mai apropiat oraș, Copiapó. Totuși, ei reveneau adesea în comunitățile montane pentru a-și vizita rudele în vârstă sau pentru a participa la ceremonii.

După revenirea la democrație, în 1990, poporul Colla a început să-și recupereze pământurile ancestrale și să-și reconstruiască satele. Rivera a trăit în această comunitate din deșert până la vârsta de șase ani, apoi s-a mutat în oraș. S-a întors acum 15 ani. Comunitatea Copiapó are un muzeu care prezintă lupta sa pentru supraviețuire și dreptate, iar Rivera construiește acolo o pensiune.

Muñoz spune: „Ideea este să avem un turism durabil condus de indigeni, care să protejeze mediul și să susțină comunitățile noastre.”

Comunitățile indigene spun că nu au fost consultate

Totuși, ea crede că toate acestea ar putea fi amenințate de exploatarea industrială a litiului. Pe lângă contractul de la Maricunga, Rio Tinto a fost selectată ca partener preferat pentru a extrage litiu dintr-o altă salină din regiunea Atacama, Altoandinos, împreună cu Enami.

Șase comunități locale, inclusiv Copiapó, au fost invitate să participe la o consultare privind proiectul Maricunga, însă Muñoz spune că aceasta a fost doar de fațadă. „Suntem complet împotriva extracției de litiu, dar nu a existat nicio oportunitate de a spune acest lucru”, afirmă ea. „Proiectul merge înainte indiferent dacă ne place sau nu. Am fost întrebați doar despre detalii periferice.”

În întreaga regiune Copiapó, alte 24 de comunități Colla susțin, de asemenea, că nu au fost consultate. Cindy Quevedo, președinta comunității indigene Finca Chañar, este furioasă că nu a avut niciun cuvânt de spus cu privire la un proiect pe pământurile sale ancestrale.

„Cea mai mare îngrijorare a noastră este impactul asupra apei, deoarece Atacama este cel mai arid loc de pe Pământ”, spune ea. „Iar acestea sunt teritorii sacre pentru noi; locuri unde străbunicii noștri se rugau, făceau ofrande și țineau ceremonii. Mă doare enorm că acest pământ este distrus.”

Doar 10% din populația indigenă locală a fost consultată cu privire la acest proiect de litiu, spune Isabel Godoy, din Consiliul Național al Poporului Colla. Consiliul a lansat o acțiune în justiție pentru a extinde procesul de consultare.

„Vrem ca opiniile noastre să fie auzite. Noi nu vom beneficia de pe urma acestui lucru; nu folosim vehicule electrice scumpe, nu ne va îmbunătăți calitatea vieții și vom rămâne doar cu gunoaiele”, spune ea, adăugând: „Când iei apa dintr-un teritoriu, îl distrugi.”

Codelco afirmă că cele șase comunități din aria de influență a proiectului sunt consultate. A adăugat: „Prețuim dialogul cu toate popoarele originare. Respectul pentru teritoriile ancestrale și pentru drepturile indigene este un principiu esențial al acestui proiect.”

Chile deține cele mai mari rezerve de litiu din lume și este principalul producător de cupru, două elemente vitale pentru producerea energiei regenerabile. Rio Tinto a declarat: „Noi, împreună cu partenerii noștri Codelco și Enami, suntem profund conștienți de mediile sensibile în care se propune dezvoltarea acestor proiecte, în special în ceea ce privește utilizarea apei, impactul asupra salinei și asupra comunităților locale.

„Suntem angajați să construim parteneriate solide, respectuoase și de durată cu comunitățile locale”, a declarat compania minieră.

La 11 martie 2026, noul președinte ultraconservator al Chile, José Antonio Kast, va fi învestit în funcție. El susține o comercializare mai rapidă a extracției de litiu, condusă de sectorul privat, și a anunțat un decret pentru accelerarea emiterii autorizațiilor, despre care ecologiștii spun că va slăbi protecția mediului și instituțiile de reglementare.

Kast a criticat, de asemenea, strategia națională a Chile pentru litiu, în care statul joacă un rol central în supravegherea extracției acestui mineral critic.

Lucio Cuenca, director al Observatorului Conflictelor de Mediu din America Latină, spune: „Rolul statului în protejarea ecosistemelor și a comunităților care le locuiesc va fi diminuat. Aceste măsuri ar putea fi dezastruoase pentru multe saline Andine de mare altitudine și pentru ecosistemele lor microbiene.”

El adaugă că cei mai săraci chilieni suportă povara principală a tranziției verzi impulsionate de nordul global. „Țările industrializate nu își schimbă obiceiurile de consum; în schimb, ele cresc masiv amploarea și intensitatea extracției în numele tranziției energetice”, spune Cuenca. „Acest lucru adâncește impactul asupra ecosistemelor, sistemelor de apă, terenurilor, precum și asupra sănătății și mijloacelor de trai ale oamenilor din Chile”, a explicat el.