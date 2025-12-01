Cel mai mare zăcământ de litiu din lume, evaluat la 1,5 trilioane de dolari, se află sub un supervulcan din SUA

În supervulcanul din SUA s-ar putea afla între 20 - 40 de milioane de tone metrice de litiu. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Îngropat sub un vechi crater vulcanic de la granița dintre Nevada și Oregon se află un depozit uriaș de argilă bogată în litiu, a relatat publicaţia Earth. Oamenii de știință cred acum că acest peisaj liniștit ar putea conține suficient litiu pentru a influența piața globală a bateriilor timp de decenii. În plus, valoarea lui a fost estimată la aproape 1,5 trilioane de dolari.

Un supervulcan plin cu litiu în SUA, cel mai mare zăcământ din lume

Conform sursei citate, un nou studiu arată că în caldera McDermitt s-ar putea afla între 20 - 40 de milioane de tone metrice de litiu – probabil cel mai mare zăcământ identificat până acum.

Folosind prețul mediu recent al contractelor din Statele Unite pentru carbonatul de litiu – aproximativ 37.000 de dolari pe tonă – această estimare ajunge la aproape 1,5 trilioane de dolari.

Depozitul se află într-o calderă, un crater vulcanic mare format atunci când o cameră magmatică se prăbușește. Acest bazin se întinde de-a lungul a peste 45 de kilometri de la nord la sud și a peste 35 de kilometri de la est la vest, de-a lungul graniței Nevada - Oregon.

Cercetarea privind acest depozit a fost condusă de Thomas R. Benson, doctor în științe la Lithium Americas Corporation (LAC). Studiul său se concentrează pe modul în care se formează mineralele bogate în litiu în terenuri vulcanice.

În urmă cu aproape 16 milioane de ani, o erupție uriașă a golit mare parte din camera magmatică de sub această zonă. Acea explozie a lăsat în urmă straturi groase de cenușă fierbinte care s-au răcit ulterior, transformându-se în roci vulcanice dure pe podeaua calderei.

Mai târziu, craterul a găzduit multă vreme un lac care a colectat cenușă vulcanică și nămol. Aceste sedimente au format argile lacustre, formate într-un mediu lacustru, care acum rețin o mare parte din argila bogată în litiu.

Magma fierbinte se transformă în argilă cu litiu

Adânc sub bazin, magma a continuat să elibereze apă hidrotermală, fierbinte, bogată în minerale dizolvate, fluide care circulă în subteran, mult timp după erupția principală. Aceste fluide au extras litiu și alte elemente din sticla vulcanică și le-au transportat în sus, în sedimentele umede ale lacului.

Pe măsură ce reacțiile chimice s-au produs, nămolul lacului s-a transformat mai întâi în smectită, o argilă bogată în magneziu care poate absorbi litiul în straturile sale. Ulterior, fluide mai fierbinți au transformat părți din smectită într-o altă argilă numită "ilită" sau "illit", care fixează mult mai mult litiu.

În zona bogată în litiu de la Thacker Pass, ilita – o argilă bogată în potasiu care reține puternic litiul – formează o bandă care are o grosime de aproape 30 de metri.

Analizele arată că această argilă poate conține în jur de 1,3 până la 2,4% litiu în greutate, aproximativ dublu față de depozitele tipice de argilă.

Un articol recent menționa că stratul de ilită de calitate superioară se află aproape de suprafață, ceea ce face posibilă exploatarea la suprafață pe scară largă.

Acesta mai preciza că experţii au raportat concentrații de litiu care ajung la aproximativ 1% în greutate, potrivit lui Thomas R. Benson, geolog la Lithium Americas Corporation.

De ce contează acest depozit de litiu

Astăzi, litiul este cunoscut în principal ca elementul central al bateriei litiu-ion, o baterie reîncărcabilă care deplasează ionii de litiu între doi electrozi. Aceste acumulatoare Li-ion alimentează telefoane, laptopuri, mașini electrice și sisteme de stocare care echilibrează energia eoliană și solară în rețea.

Același grup de cercetare menționează că, până în 2040, cererea globală de litiu ar putea ajunge la un milion de tone pe an – asta înseamnă de opt ori producția din 2022.

De aceea, un depozit atât de concentrat într-un singur bazin atrage atât de multă atenție din partea guvernelor și a companiilor care planifică tranziții energetice pe termen lung.