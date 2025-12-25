Moment special în familia regală: Catherine și Prințesa Charlotte au cântat împreună la pian, la concertul de Crăciun

Publicat la 10:37 25 Dec 2025

Catherine și Prințesa Charlotte au cântat împreună la pian, la concertul de Crăciun. Foto: Palatul Kensington

Catherine, Prințesa de Wales, și fiica sa, Prințesa Charlotte, au susținut împreună un duet la pian, pregătit special pentru tradiționalul concert de colinde de Crăciun.

Mama și fiica nu au urcat pe scenă în timpul evenimentului Together at Christmas, organizat la Westminster Abbey la începutul acestei luni. Momentul lor muzical a fost însă înregistrat în avans, săptămâna trecută, la Castelul Windsor, și a fost difuzat în Ajunul Crăciunului, în cadrul transmisiunii speciale de pe ITV1, scrie BBC.

Palatul Kensington a oferit anterior un indiciu despre acest moment, publicând un clip în care Catherine cânta la pian alături de o persoană a cărei identitate nu era dezvăluită, însoțit de mesajul: „un duet special…”.

În imaginile difuzate ulterior, Catherine și Charlotte pot fi văzute așezate una lângă alta la pian, interpretând Holm Sound, o compoziție semnată de muzicianul scoțian Erland Cooper, despre care se spune că o cunosc bine și o cântă adesea împreună acasă.

Duetul a avut loc în Sala Interioară a Castelului Windsor, Prințesa de Wales cântând doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte a folosit exclusiv mâna dreaptă.

Pe fundalul interpretării, au fost difuzate imagini cu invitații care soseau la concertul de colinde, inclusiv cu Prințul și Prințesa de Wales urmărindu-și copiii în timp ce legau lanțuri din hârtie, cu numele lor, de un „copac al conexiunii” amplasat în fața abației.

În narațiunea care a însoțit videoclipul, Catherine a transmis un mesaj emoționant: „În esența sa, Crăciunul vorbește despre iubire, care prinde formă în cele mai simple și omenești moduri. Nu prin gesturi grandioase sau sentimentale, ci prin cele blânde: un moment de ascultare, un cuvânt de alinare, o conversație prietenoasă, o mână de ajutor, simpla prezență. Aceste gesturi de grijă pot părea mici, dar ele construiesc țesătura frumoasă a vieții din care facem cu toții parte”.

Nu este pentru prima dată când Prințesa de Wales cântă la pian în cadrul unui concert de colinde. La prima ediție a evenimentului, în 2021, ea a surprins publicul acompaniindu-l pe muzicianul Tom Walker, în timp ce acesta interpreta piesa sa de Crăciun For Those Who Can’t Be Here.

Organizatorii au explicat că tema ediției din acest an - celebrarea „puterii iubirii și a solidarității” - a fost aleasă pentru a recunoaște contribuția oamenilor din întreaga țară care ajută comunitățile, într-o lume care pare adesea fragmentată și deconectată.

Catherine a dorit să includă acest moment special tocmai pentru a sublinia importanța legăturilor dintre oameni.

„Timpul, grija și compasiunea pe care le oferiți, adesea în tăcere și fără a aștepta recunoaștere, fac o diferență extraordinară în viețile celorlalți”, a scris ea într-o scrisoare inclusă în programul oferit fiecărui invitat.

Pe lângă duetul mamă-fiică, cei aproximativ 1.600 de invitați, de la membri ai familiei regale la celebrități și eroi locali, au avut parte de un program care a îmbinat elemente tradiționale și moderne, deschis tuturor, indiferent de credință.

Actorii Kate Winslet și Chiwetel Ejiofor au citit poezii, iar pe scenă au urcat artiști precum Katie Melua, Dan Smith și Zac Abel.

Prințul de Wales a citit un pasaj din Biblie de la amvon.

La slujbă au fost prezenți și Prințesa Charlotte, alături de frații ei, Prințul George și Prințul Louis.