Ger în dimineața de Crăciun: până la –12 grade în nordul țării

În nordul țării s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi resimțite. sursa foto: Getty

Dimineața de Crăciun i-a întâmpinat pe români cu un ger tăios și peisaje înghețate, care au transformat orașele și satele într-o adevărată poveste de iarnă, frumoasă vizual, dar deloc prietenoasă cu cei care au ieșit devreme din casă.

În nordul țării s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi resimțite, cu minus 12 grade la Darabani și minus 10 grade la Cotnari, în timp ce la Suceava termometrele au coborât până la minus 9 grade.

Dimineața nu a fost mai blândă nici în Moldova, acolo unde la Iași, Botoșani și Vaslui s-au resimțit minus 8 grade, iar Galațiul a pornit dimineața de Crăciun cu minus 7 grade.

Și în sud frigul a fost mușcător. La Buzău și Turnu Măgurele au fost minus 6 grade, la fel ca în București. La Craiova, mercurul s-a oprit la minus 5 grade, dar senzația de frig a fost amplificată de vântul rece, specific acestei perioade.