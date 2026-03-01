34 de zboruri au fost anulate duminică pe Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Publicat la 09:34 01 Mar 2026

Zboruri anulate pe Otopeni / FOTO: Profimedia Images

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunţă că, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate duminică 34 de zboruri.

Potrivit companiei, au fost anulate:

21 de zboruri către și dinspre Tel Aviv,

6 zboruri către și dinspre Dubai,

4 zboruri către și dinspre Doha,

2 zboruri către și dinspre Beirut,

un zbor către/dinspre Damasc.

Reprezentanții aeroportului precizează că traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor.

„Compania Națională Aeroporturi București monitorizează permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, a mai transmis CNAB.

De asemenea, și sâmbătă mai multe companii aeriene au anunțat că suspendă în următoarele zile zborurile către și dinspre Israel, Abu Dhabi și Amman, în contextul atacurilor care au loc în Orientul Mijlociu.