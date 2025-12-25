Bombardiere ruse au efectuat un zbor planificat în nordul Peninsulei Scandinave, anunţă Moscova

1 minut de citit Publicat la 09:43 25 Dec 2025 Modificat la 09:43 25 Dec 2025

Incidentul survine în contextul tensiunilor regionale. sursa foto: Getty

Bombardiere strategice ruse Tu-95MS, cu rază lungă de acțiune, au efectuat un zbor planificat deasupra apelor neutre ale mărilor Norvegiei și Barents, au anunțat joi AFP și Reuters, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Agerpres.

„Bombardiere strategice Tu-95MS (...) ale Forţelor Aerospaţiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spaţiul aerian de deasupra apelor internaţionale ale Mărilor Barents şi Norvegiei”, la nord de Peninsula Scandinavă și nord-vestul Rusiei, a transmis ministerul, precizând că misiunea a durat mai mult de șapte ore.

Ministerul a adăugat că „în anumite etape, bombardierele strategice au fost însoţite de avioane de vânătoare din ţări străine”. Nu au fost oferite detalii privind data exactă a zborului și nici statele care au trimis aeronave pentru monitorizare. Tu-95MS sunt capabile să transporte arme nucleare.

Autoritățile ruse au subliniat că astfel de misiuni aeriene sunt desfășurate în mod regulat în diverse regiuni ale lumii și au loc „în conformitate cu dreptul internațional”.

Incidentul survine în contextul tensiunilor regionale. La mijlocul lunii decembrie, Coreea de Sud și Japonia au criticat patrulele aeriene efectuate de avioane militare rusești și chineze în apropierea teritoriului lor, fiind nevoite să ridice de urgență avioane de vânătoare pentru monitorizare.

Potrivit autorităților japoneze, două avioane Tu-95 au survolat Marea Japoniei și au făcut joncțiunea cu două bombardiere chinezești H-6 în Marea Chinei de Est, înainte ca aparatele să zboare împreună în jurul Japoniei.