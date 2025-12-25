Povestea impresionantă a Clarei: La doar 5 ani, uimeşte cu memoria sa şi a spus legenda Naşterii Domnului în limba engleză

Clara a spus legenda Naşterii Domnului în limba engleză şi îşi doreşte să devină medic. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cei mici s-au pregătit din timp pentru sosirea lui Moș Crăciun, care şi-a început din Ajun călătoria în jurul lumii: i-au scris scrisori, au realizat felicitări pline de culoare și au repetat colinde. Printre ei se numără şi Clara, o fetiță de doar 5 ani, care impresionează cu talentul ei. La o vârstă atât de fragedă, aceasta are o memorie uluitoare şi vorbeşte limba engleză ca un nativ. Chiar și lui Moș Crăciun i-a pregătit o poveste specială în limba engleză – despre noaptea sfântă când Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe lume.

Clara şi-a dorit să îi spună lui Moş Crăciun povestea Naşterii Domnului în limba engleză

Clara Maria este o minune de copil, care cucerește prin talentul și frumusețea ei. La doar 5 ani, are o putere uluitoare de memorare, una neobișnuită pentru această vârstă. Vorbește aproape la perfecție limba engleză, recită, cântă și dansează. Anul acesta pentru întâlnirea cu Moș Crăciun s-a pregătit temeinic.

"I-am făcut o felicitare și o scrisoare", a spus Clara Maria pentru Antena 3 CNN. În plus, ea a pregătit pentru Moș Crăciun cea mai frumoasă poveste din câte există. Este povestea unei nopți sfinte când Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe lume pentru a aduce lumină și speranță în inima oamenilor.

"Îmi place foarte mult povestea asta cu Biblia. Îmi place foarte mult de Doamne, Doamne și mă protejează", a mai menţionat Clara în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Micuța Clara a lăsat emoțiile deoparte, și-a luat rolul în serios și ne-a spus și nouă povestea care a adus speranța și bucuria în lume.

Magia Crăciunului are darul de a readuce în fiecare dintre noi iubirea, speranța și lumina, de a transforma momentele dificile în speranță, amintindu-ne de fiecare dată că miracolele există, iar dorințele pot prinde viață. Trebuie doar să credem clar.

Clara vrea să devină medic

Clara, un munte de sensibilitate și talent, a crezut mereu cu o determinare parcă neobișnuită pentru vârsta ei. A spus că va ajunge un medic bun pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință. Până atunci, se va bucura de copilărie, va cânta și încânta, va dansa, picta și impresiona așa cum a făcut-o de fiecare dată.

"Clara este o fetiță drăguță, minunată, veselă și foarte prietenoasă. Îi place să afle lucruri noi, de fiecare dată pune foarte multe întrebări. Este dezinvoltă, vorbește în limba engleză foarte bine", a spus una dintre persoanele importante din viaţa fetiţei-minune de cinci ani.

Un copil talentat nu trebuie căutat prea mult. El iese în evidență imediat prin interesul, seriozitatea și dârzenia pe care le arată într-un anumit domeniu, iar Clara este un astfel de exemplu.