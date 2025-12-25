Zelenski s-a adresat naţiunii cu un mesaj emoţionant de Crăciun: "Din păcate, nu toți suntem acasă. Ne punem o singură dorință"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: captură video Facebook / Володимир Зеленський

Ucraina sărbătorește al patrulea Crăciun în condiții de război, iar președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii cu un mesaj emoționant. Liderul de la Kiev a vorbit despre suferințele provocate de conflict și curajul poporului ucrainean. "Din păcate, nu toți suntem acasă în această seară. Astăzi, cu toții împărtășim un singur vis. Și ne punem o singură dorință – pentru noi toți. «Fie să piară», ne gândim fiecare în sinea noastră", a spus Zelenski în mesajul video înregistrat pentru Ajunul Crăciunului.

În discursul său, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că, în ciuda bombardamentelor, pierderilor și separărilor dureroase, spiritul Ucrainei rămâne neclintit. El a transmis un mesaj de unitate și speranță, amintind că sărbătoarea Crăciunului este, mai presus de toate, despre lumină, credință și solidaritate, valori pe care ucrainenii le apără zi de zi, chiar și în cele mai grele momente ale războiului.

"Sărbătorim Crăciunul într-o perioadă dificilă. Din păcate, nu toți suntem acasă în această seară. Din păcate, nu toți mai au o casă. Și, din păcate, nu toți sunt alături de noi în această seară. Dar, în ciuda tuturor suferințelor provocate de Rusia, aceasta nu este capabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce contează cel mai mult. Adică inima noastră ucraineană, credința noastră reciprocă și unitatea noastră", a spus liderul de la Kiev.

În Ajunul Crăciunului, preşedintele Ucrainei a făcut public planul de pace în 20 de puncte în forma sa actuală. Pe lângă documentul de bază, există și anexe separate pentru domenii specifice, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit News Ukraine.

Ulterior, în mesajul video înregistrat pentru Crăciun, Volodimir Zelenski a făcut următoarele precizări: "În ajunul Crăciunului, rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de rachete balistice, lovituri Kinzhal – au folosit totul. Așa lovesc cei fără Dumnezeu.

Din cele mai vechi timpuri, ucrainenii au crezut că, în noaptea de Crăciun, cerurile se deschid. Și dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi, cu toții împărtășim un singur vis. Și ne punem o singură dorință – pentru noi toți. «Fie să piară», ne gândim fiecare în sinea noastră. Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai mare".

Liderul de la Kiev şi-a încheiat mesajul emoţionant de Crăciun pentru popor astfel: "Aveți grijă de voi, aveți grijă de familiile voastre, aveți grijă de Ucraina noastră!".