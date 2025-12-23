Imagini exclusive cu dezastrul de la hotelul de lux din Sibiu, unde tavanul s-a prăbușit peste turiști

Imagini exclusive de la Hotelul Hilton din Sibiu. Foto amator

Imagini exclusive de la Hotelul Hilton din Sibiu, unde tavanul fals s-a prăbuşit peste turiştii aflaţi în piscina interioară, marţi. Şase ambulanţe şi şapte autospeciale de pompieri au intervenit pentru a salva oamenii blocaţi sub dărâmături, printre care şi patru copii.

Misiunea este în continuare în dinamică, fiind înregistrate 7 victime (3 adulți și 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulți și 4 minori) au fost transportate la spital, toate conștiente.

› Vezi galeria foto ‹

Şase ambulanţe şi şapte autospeciale de pompieri au intervenit marţi, la Hotelul Hilton, situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari, unde s-a prăbuşit tavanul care acoperea piscina, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, care a declanşat Planul Roşu de Intervenţie.