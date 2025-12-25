23.000 de angajați MAI sunt la datorie în minivacanța de Crăciun. Radare pe șosele și controale

sursa foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne

Aproximativ 23.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD și polițiști de frontieră – sunt mobilizați zilnic în minivacanța de Crăciun pentru a asigura siguranța cetățenilor și intervenția rapidă în situații de urgență, relatează Agerpres.

„În această perioadă, aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi colegi de la celelalte structuri ale MAI vor fi prezenţi în comunităţi, în stradă, în zonele aglomerate şi în apropierea lăcaşurilor de cult, pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale şi intervenţia rapidă în situaţii de urgenţă. Activitatea cadrelor MAI se desfăşoară cu prioritate în sprijinul cetăţenilor, cu accent pe prevenţie şi dialog”, a precizat, înaintea sărbătorilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog.

Pe drumurile foarte circulate în această perioadă, aproximativ 2.000 de polițiști rutieri sunt prezenți zilnic pentru a fluidiza traficul și pentru a sprijini șoferii.

„Pe drumurile cu risc crescut de producere a unor accidente, poliţiştii vor acţiona cu aproximativ 400 de aparate radar pentru depistarea şoferilor care reprezintă un pericol pentru toţi participanţii la trafic. Pentru a ajunge cu bine la destinaţie, încurajăm şoferii să respecte normele rutiere, să pornească în călătorie doar după ce s-au informat cu privire la starea vremii şi a drumurilor, să îşi echipeze corespunzător autovehiculele şi să manifeste prudenţă în trafic”, a transmis Dajbog.

Ea a subliniat și că polițiștii continuă controalele pentru combaterea comerțului ilegal cu articole pirotehnice.

„Începând cu sfârşitul lunii septembrie au fost confiscate aproximativ 70 de tone de articole pirotehnice deţinute ilegal şi care urmau să fie comercializate cu încălcarea legislaţiei. Totodată, au fost întocmite peste 600 de dosare penale. Pentru prevenirea evenimentelor negative soldate cu răniri de persoane, incendii şi distrugeri de bunuri, legislaţia a fost modificată, fiind interzisă utilizarea petardelor, pocnitorilor şi bateriilor de artificii de către persoanele fizice, indiferent de vârstă”, a evidențiat purtătorul de cuvânt al MAI.

La cele aproximativ 10.000 de evenimente publice organizate în această perioadă, unde este așteptată participarea a aproape un milion de persoane, polițiștii și jandarmii sunt mobilizați pentru a preveni incidentele și pentru a menține siguranța publică.

Pentru zona montană, structurile MAI anunță că sunt pregătite să intervină ori de câte ori este nevoie.

„În sprijinul cetăţenilor care petrec minivacanţa la munte, zilnic sunt pregătiţi să intervină aproximativ 170 de jandarmi montani. Recomandăm turiştilor să meargă doar pe trasee deschise pe timp se iarnă, să se echipeze corespunzător şi să ţină cont de starea vremii înainte de a se urca pe munte”, a mai transmis Monica Dajbog.