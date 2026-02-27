INS: Peste 40% dintre manageri estimează scumpiri în comerţul cu amănuntul. Până în aprilie, ar creşte şi tarifele pentru servicii

Managerii din industria prelucrătoare și construcții estimează pentru perioada februarie - aprilie 2026 o creștere moderată a activității economice, potrivit datelor furnizate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS). În privinţa comerţului cu amănuntul, 46,3% dintre manageri estimează scumpiri, iar tarifele serviciilor ar urma să crească şi ele.

Rezultatele anchetei desfășurate în luna februarie indică pentru perioada menționată o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +5,7%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o scădere moderată, soldul conjunctural fiind de -7,5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +23,3%, notează Agerpres.

Potrivit estimărilor din luna februarie, pentru următoarele trei luni, se prognozează tendință de creștere moderată a volumului producției din sectorul construcții (sold conjunctural +5,9%). Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -4,5%). Se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze creștere reflectată printr-un sold conjunctural de +37,8%.

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +4,3%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +5,6%). Majorări de prețuri sunt estimate de 46,3% dintre respondenți, iar scăderi de doar 1,2 %, soldul conjunctural fiind astfel de +45,1%.

Managerii estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -2,3%. Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -2,5%). Se anticipează că prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +19,3%