Pentagonul a tras cu un sistem laser într-o dronă la granița cu Mexicul, dupa care a aflat că era a guvernului SUA

Granița SUA-Mexic. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem antidronă laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației Civile (FAA) să interzică, joi, zborurile în zona din jurul Fort Hancock, Texas, relatează Reuters și Agerpres, citând asistenți ai unor membri ai Congresului.

Sursele citate au declarat pentru Reuters, joi, că Pentagonul a utilizat un sistem laser de mare energie pentru a doborî o dronă a Serviciului de Protecție Vamală în apropiere de granița cu Mexicul, într-o zonă în care cartelurile trimit frecvent drone.

Pentagonul, FAA și Serviciul de Protecție Vamală au publicat un comunicat în care afirmă că armata a folosit un „sistem aerian fără operator uman pentru a reduce riscul prezentat de un sistem aerian fără operator uman care părea amenințător în spațiul aerian militar”.

Autoritățile adaugă că incidentul „s-a produs departe de zonele populate și că nu existau avioane comerciale în vecinătate. Aceste agenții vor continua să lucreze la creșterea cooperării și comunicării pentru a preveni astfel de incidente în viitor”.

Rick Larsen, Bennie Thompson și Andre Carson, membri ai Camerei Reprezentanților care supervizează chestiuni legate de aviație și securitate internă, au criticat lipsa de coordonare care a dus la doborârea dronei.

Reprezentanții susțin că au avertizat în urmă cu luni de zile că decizia Casei Albe de a trage pe linie moartă o propunere bipartizană de a instrui operatori de combatere a dronelor și de a aborda chestiuni de coordonare a fost „o idee limitată”. „Acum vedem rezultatele incompetenței'”, se mai precizează în comunicat.

Posibilă lipsă de coordonare între Aviația Civilă și Pentagon

FAA, care a invocat „rațiuni speciale de securitate” în anunțul său privind restricționarea accesului în spațiul aerian de lângă frontiera mexicană, a precizat că extinde precedentele restricții în zonă „pentru a include o zonă mai mare pentru a asigura siguranța”, dar a afirmat că măsura nu va avea impact asupra zborurilor comerciale.

În această lună, FAA a anunțat că oprește traficul timp de 10 zile pe aeroportul din El Paso, Texas, după care a anulat ordinul în jur de opt ore mai târziu. Fort Hancock se află la aproximativ 80 km de El Paso.

Reuters și alte surse de presă au relatat că sistarea traficului a fost motivată de preocupări privind utilizarea sistemului antidronă bazat pe laser și că FAA a fost de acord să ridice restricțiile din jurul El Paso dacă Pentagonul este de acord să amâne noi teste în timpul unei evaluări de siguranță a autorității federale.

Pentagonul și Serviciul de Protecție Vamală le-au spus unor asistenți ai reprezentanților, în cursul săptămânii, că ei cred că laserul poate fi utilizat fără aprobarea FAA.

Senatoarea Tammy Duckworth, cu rangul cel mai înalt în subcomisia pentru aviație, a cerut ca inspectorii generali de la cele trei agenții să investigheze doborârea dronei guvernamentale și incidentul din El Paso.

„Incompetența administrației Trump continuă să provoace haos pe cerurile noastre”, a spus Duckworth.

Asistenții congresmenilor susțin că a existat o lipsă de coordonare între FAA și Pentagon. Guvernul i-a informat pe reprezentanți despre restricționarea zborurilor la El Paso și despre incidentul din Fort Hancock joi seară.

FAA a interzis toate zborurile în zona Fort Hancock, dar a precizat că ambulanțele aeriene și zborurile de căutare și salvare pot fi autorizate de echipa comună pentru frontiera de sud. Restricțiile de zbor vor dura până pe 24 iunie.

Agențiile guvernamentale i-au pus la curent pe membrii personalului din Congres despre incidentul din El Paso în această săptămână, iar reprezentanții urmează să fie și ei informați chiar săptămâna viitoare.

Serviciul de Protecție Vamală ar fi utilizat tehnologie laser în această lună pentru a doborî patru drone suspectate că ar fi ale cartelurilor, în ciuda avertismentelor din partea FAA că tehnologia nu a fost catalogată drept sigură pentru a fi folosită în aceeași zonă ca zborurile comerciale, a declarat un asistent din Congres pentru Reuters, adăugând că agențiile le-au spus că această tehnologie nu a mai fost utilizată în țară.