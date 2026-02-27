Anthropic respinge ultima ofertă a Pentagonului: "Nu putem, cu bună știință, să acceptăm cererea lor"

Anthropic respinge ultima ofertă a Pentagonului. FOTO Getty Images

Anthropic respinge cea mai recentă ofertă a Pentagonului de a modifica contractul dintre cele două părți și spune că schimbările propuse nu rezolvă îngrijorările companiei legate de riscul ca inteligența artificială să fie folosită pentru supraveghere în masă sau în arme complet autonome, scrie CNN.

Pentagonul și Anthropic sunt în conflict din cauza restricțiilor pe care compania le impune privind utilizarea lui Claude, primul sistem AI folosit în rețeaua clasificată a armatei.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a transmis marți CEO-ului Anthropic, Dario Amodei, că dacă firma nu permite folosirea modelului său AI "pentru toate scopurile legale”, Pentagonul va anula contractul de 200 de milioane de dolari. Pe lângă anularea contractului, Anthropic ar urma să fie catalogată drept "risc pentru lanțul de aprovizionare”, o etichetă folosită, de regulă, pentru companii asociate cu adversari străini, au declarat oficiali ai Pentagonului.

Anthropic a transmis într-un comunicat că noul limbaj propus de Pentagon era prezentat drept un compromis, însă "era însoțit de formulări juridice care ar permite ca aceste garanții să fie ignorate oricând”.

Într-o postare amplă pe blog, publicată joi, Amodei a scris: "Cred profund în importanța existențială a folosirii AI pentru a apăra Statele Unite și alte democrații și pentru a ne învinge adversarii autocrați.”

Amodei a spus că Anthropic înțelege că Pentagonul, "nu companiile private”, ia deciziile militare. El a mai adăugat că scenarii precum supravegherea în masă și armele autonome sunt "dincolo de limitele a ceea ce tehnologia de astăzi poate face în siguranță și în mod fiabil”.

Cele două excepții stabilite de Anthropic nu au împiedicat "adoptarea și utilizarea modelelor noastre în cadrul forțelor armate până în prezent”, a mai spus Amodei.

Amodei a afirmat că „amenințările” Pentagonului „nu ne schimbă poziția: nu putem, cu conștiința împăcată, să acceptăm cererea lor”.

Ca reacție, Emil Michael, subsecretar al Pentagonului pentru cercetare și inginerie și participant la negocieri, a scris pe X: "E păcat că DarioAmodei e un mincinos și are un complex de Dumnezeu. Nu-și dorește altceva decât să încerce să controleze personal armata SUA și este ok să pună în pericol siguranța națiunii. DeptofWar va respecta ÎNTOTDEAUNA legea, dar nu se va îndoi după capriciile unei singure companii tech orientate pe profit.”

După publicarea textului lui Amodei, angajați ai Anthropic au început să își exprime public sprijinul pentru companie.

"În repetate rânduri, de-a lungul celor trei ani ai mei la Anthropic, am văzut cum ținem la valorile noastre în moduri care sunt adesea invizibile din afară. Acesta este un caz clar în care devin vizibile”, a scris pe X Trenton Bricken, membru al echipei tehnice Anthropic.

"Istoria se desfășoară sub ochii noștri; acum e evident pentru toți cei care au ochi să vadă de ce fondarea Anthropic a fost un moment crucial în această cronologie și cât de catastrofal ar fi fost scenariul alternativ”, a scris pe X Gian Segato, manager de data science la Anthropic.