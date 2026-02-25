Situație încurcată pe aeroport, la finalul Jocurilor Olimpice: sportiva cu 9 bagaje și echipa de hochei cu 2 tone de echipament la cală

Miile de sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă au plecat de pe aeroportul Malpensa a doua zi după ceremonia de închidere de la Arena din Verona. Sursa foto: Getty Images

Aeroportul Malpensa din Italia gestionează în mod normal 200 de bagaje supradimensionate pe zi, dar pentru plecarea sportivilor care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă, numărul a crescut exponențial: peste 5.000 de articole supradimensionate au fost îmbarcate în avioanele care au decolat pentru a-i duce pe sportivi acasă. A devenit viral cazul americancei cu opt valize și cufărul de 79 de kilograme care conține echipamente de fizioterapie.

Miile de sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă au plecat de pe aeroportul Malpensa a doua zi după ceremonia de închidere de la Arena din Verona. Unii au ajuns la aeroport exuberanţi, după o noapte de sărbătorire a victoriei, precum cei 34 de americani care au câștigat aurul la hochei pe gheață, alţii supăraţi, precum marii învinși din echipa națională a Canadei, relatează Corriere della Sera.

Dar ceea ce i-a unit pe învingători și pe învinși nu sunt medaliile, ci bagajele lor, care au aglomerat spațiul rezervat plecării sportivilor: lăzi cu mâncare, crose de hochei, biciclete pentru încălzirea patinatorilor şi un singur, imens cufăr de 79 de kilograme, plin cu echipamente de fizioterapie.

Personalul și voluntarii aeroportului au încărcat bagajele supradimensionate în cărucioare pentru echipamente tehnice, cântărite și etichetate într-un cort exterior și abia apoi gata de îmbarcare. Astfel s-au înregistrat peste 5.000 de articole supradimensionate, comparativ cu cele 200 gestionate în mod normal de aeroport. Dintre cei 1.500 de sportivi care s-au întors acasă, unii s-au lăsat duși de val: de exemplu, freestylera americană Grace Henderson s-a îmbarcat cu opt valize. Dar asta pare nimic în comparație cu echipa națională de hochei a Cehiei care a decolat cu un avion militar cu peste două tone de containere în cală. Avionul nu adăpostea doar căști, crose, uniforme și provizii, ci și, se zvonește, o grămadă de PlayStation-uri pentru ca sportivii să se poată distra în momentele de relaxare din Satul Olimpic.

Aceasta este cea mai recentă provocare pentru operatorii aeroportuari italieni, care au fost nevoiți să gestioneze peste 18.000 de pasageri din familiile olimpice, inclusiv sportivi, personal, personal medical și jurnaliști, de la începutul Jocurilor. Numai echipa NBC a plecatla bordul unui zbor charter cu 300 de persoane şi cu camere la bord.

„Dar adevărata provocare a fost gestionarea bagajelor supradimensionate”, a declarat Riccardo Kustermann, directorul proiectului olimpic SEA. „Ne pregătim pentru această zi de vârf de peste doi ani, iar întregul sistem operațional a răspuns perfect. Acum ne pregătim pentru Jocurile Paralimpice”, a adaugat acesta. „Fluxul de pasageri către Milano va fi mai mic, dar echipamentul care sosește necesită o atenție și mai mare: scaunul cu rotile al unui sportiv paralimpic este sacru; participarea la Jocurile Olimpice depinde de integritatea sa. Când îl manipulăm, trebuie să fim extrem de atenți.”