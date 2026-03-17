PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Adrian Câciu din comisia de buget: „Recidivează în atitudinea misogină și xenofobă”

1 minut de citit Publicat la 17:25 17 Mar 2026 Modificat la 18:08 17 Mar 2026

PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Adrian Câciu din comisia de buget. Foto: Agerpres

PNL cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să îl sancționeze pe social-democratul Adrian Câciu pentru „comportamentul agresiv” pe care l-a avut, marți, în comisiile pentru buget. Liberalii anunță, de asemenea, că vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga”, transmite PNL, într-un comunicat de presă.

Totodată, PNL cere PSD „să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”.

„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, mai arată comunicatul PNL.

Liberalii amintesc și de un alt incident în care a fost implicat Câciu.

„După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta „nu înțelege ce înseamnă să fii român” și că „nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon”. PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, scrie PNL.

În același comunicat, PNL cere conducerii Camerei Deputaților „să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, iar PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale”.

Scandal cu fluierături la comisiile pentru buget. Câciu a bătut cu pumnul în masă

A fost scandal la dezbaterea bugetului Ministerului Transporturilor în comisie. Adrian Câciu (PSD) a țipat la Maria Horga (PNL), care e președinta ședinței.

Conflictul a pornit după ce Horga l-a întrebat pe ministrul transporturilor Sorin Șerban despre arieratele companiilor din subordine. Câciu a răspuns că aceste aspecte intră în competența ANAF, instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor. Replica lui Câciu a dus la un schimb de replici cu Horga. Câciu a început să țipe și a lovit cu pumnul în masă: "V-am pus o întrebare. Vreau răspuns!"

"Controlați-vă, este a doua oară când vă pierdeți controlul.", i-a replicat Maria Horga.

Deputatul USR Remus Negoi a intervenit: "Rog colegii să se abțină. Dacă aveți nevoie de calmante, luați, vă rog, să nu mai asistăm la astfel de ieșiri."

În ciuda tensiunilor, bugetul Ministerului Transporturilor a fost votat și adoptat în plen.