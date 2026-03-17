Slovacia ia în calcul să scumpească motorina pentru șoferii din afara țării, după ce benzinăriile „au fost secătuite” de polonezi

Slovacia ia în considerare să majoreze prețurile la motorină pentru şoferii străini sau să limiteze aprovizionarea lor cu carburant, a anunţat marţi premierul Robert Fico. Guvernul de la Bratislava vrea astfel să descurajeze turismul pentru combustibili, după ce, în orașele de la granița cu Polonia „benzinăriile literalmente au fost secătuite” de polonezi atrași de prețurile mai scăzute, relatează Agerpres.

Robert Fico a declarat că reprezentanţi ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului energetic maghiar MOL, au informat Executivul că în unele judeţe din nord, aproape de Polonia, preţurile mai scăzute la motorină pe partea slovacă a graniţei au dus la majorarea achiziţiilor.

În unele cazuri, a adăugat Fico, „benzinăriile literalmente au fost secătuite”.



Ungaria a plafonat preţurile combustibililor în timp ce principala rafinărie din Polonia, Orlen, şi-a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.



Până acum, Slovacia a evitat să ia măsuri, bazându-se pe autoreglarea din partea vânzătorilor, care pot de asemenea limita volumele.



Guvernul de la Bratislava vrea preţuri comparabile cu cele din majoritatea ţărilor vecine, cum ar fi Polonia, şi mai scăzute ca în Austria, a declarat Fico.