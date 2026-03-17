Antena 3 CNN Externe Slovacia ia în calcul să scumpească motorina pentru șoferii din afara țării, după ce benzinăriile „au fost secătuite” de polonezi

Slovacia ia în calcul să scumpească motorina pentru șoferii din afara țării, după ce benzinăriile „au fost secătuite” de polonezi

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 17:01 17 Mar 2026 Modificat la 17:01 17 Mar 2026
Guvernele pe plan global se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la majorarea preţurilor combustibililor. Foto: Getty Images

Slovacia ia în considerare să majoreze prețurile la motorină pentru şoferii străini sau să limiteze aprovizionarea lor cu carburant, a anunţat marţi premierul Robert Fico. Guvernul de la Bratislava vrea astfel să descurajeze turismul pentru combustibili, după ce, în orașele de la granița cu Polonia „benzinăriile literalmente au fost secătuite” de polonezi atrași de prețurile mai scăzute, relatează Agerpres. 

Robert Fico a declarat că reprezentanţi ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului energetic maghiar MOL, au informat Executivul că în unele judeţe din nord, aproape de Polonia, preţurile mai scăzute la motorină pe partea slovacă a graniţei au dus la majorarea achiziţiilor.
În unele cazuri, a adăugat Fico, „benzinăriile literalmente au fost secătuite”. 

Guvernele pe plan global se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la majorarea preţurilor combustibililor.

Ungaria a plafonat preţurile combustibililor în timp ce principala rafinărie din Polonia, Orlen, şi-a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.

Până acum, Slovacia a evitat să ia măsuri, bazându-se pe autoreglarea din partea vânzătorilor, care pot de asemenea limita volumele.

Guvernul de la Bratislava vrea preţuri comparabile cu cele din majoritatea ţărilor vecine, cum ar fi Polonia, şi mai scăzute ca în Austria, a declarat Fico. 

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
