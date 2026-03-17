Ciucu, după ce el şi Băluţă şi-au împărţit sarcinile pentru lucrările de la Piaţa Unirii: "Se pare că ne-am compatibilizat"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că s-a întâlnit, marţi, cu edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluţă, pentru a discuta despre mai multe proiecte de modernizare a Bucureştiului şi că "elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii". "Este de datoria mea să stau de vorbă și să-i ajut pe toți primarii de sector, indiferent de simpatii și antipatii personale sau de partidul politic din care provin", a spus Ciucu.

"Ca Primar General, este de datoria mea să stau de vorbă și să-i ajut pe toți primarii de sector, indiferent de simpatii și antipatii personale sau de partidul politic din care provin. Încer să aduc nițică normalitate în gurvernanța Bucureștiului.

Astăzi m-am întânit cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și cu echipa lui. Am discutat doar admnistrație și am decis următoarele:

Cu ocazia acesta am semnat Certificatul de Urbanism pentru pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4;

Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii:

a. PMB și-a asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) și piața Sfânta Gheorghe (linia 5);

b. Sectorul 4 și-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură în stația de tramvai ce va fi realizată în urma PUZului;

Se pare că ne-am compatibilizat. Arhitecții verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu lina de tramvai și metrou se poate face d.p.d.v. tehnic în subteran (poziția PMB) sau dacă e nevoie să fie făcut parțial suprateran (poziția PS4). Toată lumea dorește să fie suteran, de aceea experții evaluează situația", a postat Băluţă pe Facebook.

Urmează alte discuţii cu Sectoarele 3, 4 și 5

"Amenajarea zonei Splaiului Independenței, între Pod Izvor și Piața Unirii, inclusiv realizarea Podului Calicilor – PMB va invita Sectoarele 3, 4 și 5 la discuții peste o lună, după ce Direcția Investiții recepționează Proiectul Tehnic;

Avize, acorduri și altele:

Sectorul 4 desemnează un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe străzile afectate de lucrările PMB de înlocuirea a liniilor de tramvai (Bulevardul Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă);

Sectorul 4 are în pregătire documentațiile pentru autorizarea intervențiilor asupra a 9 unități de învățământ cu finanțare din PNRR; PMB va emite AC după verificarea documentațiilor;

PMB eliberează avizele ALPAB și ASB pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentației pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4;

Ne-am compatibilizat viziunea astfel încât să prioritizăm și transportul în comun iar pasajele de la Apărătorii Patriei și Europa Unită vor include și liniei de tramvai conform proiectului nostru (al PMB) de extindere a inelului median.

Sectorul 4 inițiază proiect HCGMB pentru denumirea arterei „Europa Unită”;

Direcția Investiții depune documentația pentru un nou CU pentru consolidarea și modernizarea maternității Bucur", a Ciucu.