Agențiile de turism o atacă pe „ministra TikTok” Buzoianu: „Este uşor să descoperi 'probleme' şi să arăţi cu degetul”

Diana Buzoianu a declarat vineri, la Constanţa, că plajele litoralului românesc nu trebuie să fie „vestul sălbatic”. Foto: Agerpres

Agențiile de turism au criticat-o dur pe Diana Buzoianu, după ce ministra Mediului a semnalat că au fost descoperite deversări ilegale și zeci de construcții fără autorizație pe litoral. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a acuzat-o că transformă o „problemă veche și cunoscută” într-un „spectacol politic de moment”. Mai mult, ANAT a spus că ilegalitățile de pe plajele românești sunt „consecința directă a unui eşec sistemic al statului român”, deoarece nu există o infrastructură „minimă” de canalizare.

„Nu poţi ignora o problemă 20 de ani şi apoi să pretinzi că o rezolvi în câteva zile, aruncând vina pe cei care au ţinut litoralul funcţional. Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri şi reacţii de moment. Nu avem nevoie de o 'ministră TikTok', ci de politici publice serioase, investiţii reale şi asumare”, a subliniat ANAT, într-un comunicat de presă.

Reacția ANAT vine după ce Diana Buzoianu a declarat, într-un interviu la Radio România Actualități, că inspectorii Ministerului au descoperit peste o sută de construcții ilegale pe plajele de la Marea Neagră, numeroase fose septice abandonate și alte instalații neautorizate, precum țevi prin care erau deversate deșeuri în mare.

„Nu contestăm realitatea semnalată”

Patronatele din turism au transmis, într-un comunicat de presă preluat de Agerpres, că deși realitatea este așa cum a descris-o ministra Mediului și există „soluții improvizate” pe litoral, acesta este un eșec al statului, iar Diana Buzoianu ar trebui să vină cu soluții nu să „arate cu degetul”.



„Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluţii improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esenţial: aceste soluţii sunt consecinţa directă a unui eşec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare. Este uşor să descoperi 'probleme' şi să arăţi cu degetul. Este mult mai greu să îţi asumi faptul că instituţiile statului au tolerat, ani la rând, această situaţie, fără să ofere alternative”, se arată în comunicatul citat.



Preşedintele ANAT, Alin Burcea, susține că în loc să fie susținut de autorități, turismul românesc este transformat într-o „țintă”.

„Se pare că turismul, în loc să fie sprijinit, este ţinta tuturor. Mai bine închidem tot şi ne declarăm ţara non-turistică”, a declarat Burcea.

ANAT a transmis că atunci „când statul lipseşte, apare legea junglei”, astfel că fiecare operator turistic se descurcă cum poate pentru a-şi putea desfăşura activitatea pentru că nu are altă opţiune.



Organizaţia susţine că nu operatorii de plajă sunt cauza problemei, ci efectul ei. „Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ţinut litoralul în viaţă şi au atras turişti, în timp ce statul, prin instituţii precum Apele Române, s-a limitat în principal la a încasa redevenţe, fără să livreze infrastructura necesară”, a precizat ANAT.

Costuri triple pentru sezonul estival 2026

ANAT susține că din cauza declarațiilor iresponsabile de toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar fi echivalentă cu încasările dintr-o singură zi, costurile pentru sezonul estival 2026 s-au triplat. Organizația spune că aceste costuri nu dispar, ci se transferă inevitabil în preţurile plătite de turişti şi în competitivitatea litoralului românesc.



„Dacă obiectivul era desfiinţarea plajelor amenajate, atunci ar fi fost mai onest să nu mai fie scoase la închiriere. În schimb, asistăm la o combinaţie de declaraţii populiste şi măsuri incoerente, care duc exact în aceeaşi direcţie, dar fără asumare. Asta nu este politică publică. Este ipocrizie. Astăzi, aceiaşi operatori sunt transformaţi în ţapi ispăşitori într-o campanie de imagine. Eliminarea peste noapte a soluţiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă. Este blocaj”, se mai arată în comunicatul organizaţiei.



Agențiile de turism au adăugat că în lipsa unor soluții concrete, plajele vor deveni „spaţii improprii”.



„Dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii sau, cel puţin, pentru reglementarea temporară a situaţiei existente, consecinţele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spaţii improprii, iar experienţa turiştilor va avea de suferit grav”, a subliniat Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism.



Drept urmare, în lipsa investiţiilor, potrivit ANAT, sezonul estival 2026 nu este doar în pericol, ci „este pus direct sub semnul întrebării”.

Diana Buzoianu: Controalele vor continua

Diana Buzoianu a declarat vineri, la Constanţa, că plajele litoralului românesc nu trebuie să fie „vestul sălbatic”, ele trebuie să fie „civilizate” şi turiştii să se poată bucura de servicii minimale.

Ea a mai spus că turiştii trebuie să se simtă în siguranţă, fără a exista riscul ca pe plajă, sub ei, să existe îngropate rezervoare de gaz sau fose septice, făcând referire la astfel de construcţii ilegale care au fost găsite îngropate în nisip, pe sectoare de plajă din zona Năvodari.



Diana Buzoianu a evidenţiat că, în prezent, pe plajă nu mai sunt construcţii ilegale, subliniind totodată că licitaţiile aflate în derulare pentru închirierea sectoarelor de plajă „vor veni la pachet inclusiv cu o dezvoltare economică corectă, cu respectarea legislaţiei”.



Potrivit ministrei Mediului, autorităţile vor continua pe întreg litoralul verificarea plajelor.