Charlie Ottley a promovat ţara noastră la un eveniment organizat de Ambasada României în Australia: "E patria mea adoptivă"

Charlie Ottley a promovat ţara noastră la un eveniment organizat de Ambasada României în Australia. Sursa foto: Ambasada României în Australia / Facebook

"Australia şi România se află în regiuni opuse ale lumii, dar suntem legaţi de ceva mai profund decât geografia: credinţa în democraţie, în conservarea culturii şi în gestionarea responsabilă a mediului pentru generaţiile viitoare", a declarat Benjamin Cameron Franklin, preşedintele Senatului Parlamentului din statul australian New South Wales (NSW), miercuri, în cadrul unui eveniment multicultural româno - australian, pe care Ambasada României în Australia l-a organizat cu prilejul vizitei la Sydney a cunoscutului jurnalist Charlie Ottley, producător al documentarelor Wild Carpathia, Wild Danube şi Flavours of Romania, notează Agerpres.

Evenimentul, desfăşurat la Biblioteca de Stat din NSW, una dintre cele mai reprezentative clădiri istorice ale Australiei, a constat în proiecţia unei selecţii din producţiile realizate de Charlie Ottley, urmată de un dialog al acestuia cu audienţa. Totodată, a avut loc şi lansarea volumului bilingv The Universal Within the Local - An Australian-Romanian Poetic Dialogue with Mihai Eminescu, realizat de Poetry Sydney şi The Australian - Romanian Academy for Culture, o iniţiativă comună a unor poeţi români şi australieni.

La eveniment au participat peste 60 de persoane, reprezentanţi ai mediilor politice, de business, mass-media, culturale, universitare locale, ai corpului consular, precum şi din comunitatea românească.

Charlie Ottley s-a declarat încântat să poată proiecta o selecţie din documentarele sale despre România, în ţara natală a mamei sale.

"Am trăit, odată, multe luni pline de bucurie în Sydney şi sunt atât de fericit că am putut să le arăt compatrioţilor mei australieni frumuseţea României, patria mea adoptivă. Remarcabila audienţă, inclusiv reprezentanţi ai industriei ospitalităţii locale, a fost entuziasmată de potenţialul de a organiza vizite în România, aşa cum am descris-o, ultimul colţ nedescoperit al Europei. Cred că cele două culturi au atât de multe de împărtăşit, nu în ultimul rând dragostea pentru natură şi spaţiile sălbatice, şi sunt sigur că moştenirea culturală bogată şi străveche, care face din România un loc atât de fascinant de vizitat, va atrage enorm spiritul curajos şi aventuros al poporului australian!"

Ambasadorul României în Australia, Radu Gabriel Safta, a declarat că evenimentul simbolizează o punte între tradiţiile româneşti şi australiene şi este, totodată, "o dovadă vie a valorilor noastre socio-culturale comune, care transcend distanţa geografică dintre România şi Australia".

Oficialul australian a mulţumit ambasadorului român pentru eforturile constante de consolidare a legăturilor dintre Australia şi România în domeniul culturii, al educaţiei şi al valorilor comune.

Ambasadorul Radu Gabriel Safta, însoţit de Charlie Ottley, a avut o întrevedere cu Benjamin Cameron Franklin în cursul dimineţii de miercuri la sediul Parlamentului din Sydney. Conform comunicatului ambasadei, au fost discutate elemente de agendă viitoare ale relaţiei României cu New South Wales, cu accent pe domeniile economic, turistic, cultural şi de promovare a relaţiilor interumane.