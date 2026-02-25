Avertisment de la BNR: Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. Nu mai e o joacă

Eugen Rădulescu, consilierul guvenatorului BNR, Mugur Isărescu, spune că cinci milioane de români vor munci până la vârsta de 70 de ani din cauză că numărul pensionarilor speciali a depăşit 200.000. Într-o analiză pentru contributors.ro, acesta avertizează că "pensiile speciale se apropie de 1% din PIB" şi că "dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății".

"După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare. Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză", a afirmat Eugen Rădulescu.

Consilierul guvenatorului BNR a precizat şi unde se poate ajunge din cauza numărului ridicat de pensionari speciali în România.

"Numărul pensionarilor speciali depășește 200 de mii, iar pensiile speciale se apropie la 1% din PIB. Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț.

Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65-70 de ani, iar alții 200-250 de mii, poate și mai mulți în câţiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat", a notat Eugen Rădulescu în sursa amintită.

El a avertizat şi asupra datoriei publice a României:

"Când am intrat în Uniunea Europeană datoria publică totală a României se ridica la 12,4% din PIB. Anul trecut am depășit bariera de 60% din PIB, care este importantă nu numai prin faptul că ultimul criteriu pentru aderarea la euro nu mai este îndeplinit, dar costul datoriei publice devine tot mai apăsător".

Blocaj la CCR pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților

Judecătorii Curții Constituționale nu s-au reunit încă în ședință pentru a redacta motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților, după ce săptămâna trecută au decis că Legea adoptată de Guvernul Bolojan este constituțională.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii, care au luat decizia cu o majoritate de 6 la 3, nu reușesc să se pună de acord privind conținutul motivării. Aceleași surse au precizat că va exista și o opinie separată, dar și una concurentă.

Până când acest document nu este publicat în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea.