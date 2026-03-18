Rețelele sociale scapă de sub control iar minorii sunt victime. Ce se întâmplă cu legea care ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani

UZP și Academia Da Vinci au organizat o dezbatere în care s-au discutat efectele rețelelor sociale asupra minorilor

Conferința „România Responsabilă”, organizată la Camera Deputaților de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Academia Da Vinci, a dezbătut una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: criza tot mai profundă din rândul tinerilor și impactul mediului online asupra acestora.

Dezbaterea a reunit reprezentanți ai mediului politic, educațional, instituțional și ai societății civile, care au discutat deschis despre violență, adicții și lipsa de responsabilitate socială în rândul noii generații.

A fost evidențiat rolul rețelelor de socializare în amplificarea acestor fenomene. Specialiștii au atras atenția că expunerea necontrolată la platformele online contribuie la creșterea comportamentelor agresive, la dependențe digitale și la vulnerabilizarea emoțională a copiilor.

În acest context, proiectul de lege depus în Parlament de deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu, care propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, capătă o relevanță tot mai mare.

Proiectul legii de interzicere a minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale propune mecanisme reale de verificare a vârstei

Inițiativa legislativă vizează introducerea unor mecanisme reale de verificare a vârstei utilizatorilor și sancțiuni pentru companiile care nu respectă aceste reguli, în încercarea de a crea un cadru eficient de protecție pentru minori.

„Trebuie să pregătim tinerii pentru un altfel de viitor, pe care, din păcate, nu îl cunoșteam. Un viitor în care tehnologia evoluează mai repede decât capacitatea noastră de a o înțelege și de a o controla”, a spus Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci.

Participanții la dezbatere au avertizat că, în lipsa unor reglementări clare, responsabilitatea este lăsată aproape exclusiv pe umerii părinților și profesorilor, în timp ce amploarea fenomenului depășește capacitatea de control individual.

Tot mai mulți specialiști consideră că această lege se profilează ca o soluție necesară, în condițiile în care mediul online devine un factor major de risc pentru dezvoltarea copiilor.

Mesajul transmis de participanții la conferință este că, fără intervenții concrete, problemele cu care se confruntă tinerii vor continua să se adâncească, iar protejarea copiilor în mediul digital nu mai poate fi amânată.