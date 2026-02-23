Consiliul Europei face apel la prudenţă faţă de planurile de interzicere a accesului minorilor la reţelele sociale

Mai multe țări iau în calcul interzicerea accesului copiilor sub 14 ani pe rețelele sociale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a cerut luni să se dea dovadă de prudenţă în ceea ce priveşte planurile de interzicere a accesului minorilor la reţelele sociale, avute în vedere de mai multe ţări şi de Uniunea Europeană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În condiţiile în care mai multe ţări europene iau în considerare introducerea unei vârste minime pentru accesarea platformelor de socializare, îndemn la prudenţă în ceea ce priveşte impunerea unor interdicţii generale”, a scris comisarul Michael O'Flaherty într-un comunicat.

Deşi recunoaşte că aceste planuri răspund unor „îngrijorări legitime”, O'Flaherty consideră că interzicerea accesului copiilor la reţelele sociale „echivalează cu transferul responsabilităţii în ceea ce priveşte siguranţa: această responsabilitate nu ar mai reveni platformelor care creează mediul, ci copiilor care navighează în acest mediu”.

Potrivit acestuia, „statele ar trebui, în schimb, să ceară platformelor să prevină şi să reducă riscurile la adresa drepturilor copiilor (...) şi să le tragă la răspundere dacă aceste obligaţii nu au fost îndeplinite”.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, este format din 46 de state membre şi serveşte drept organism de supraveghere a drepturilor omului şi a democraţiei pe continent.

Cancelarul german Friedrich Merz s-a pronunţat săptămâna trecută în favoarea restricţionării sau chiar a interzicerii accesului minorilor la reţelele sociale.

În Franţa, deputaţii au adoptat la sfârşitul lunii ianuarie un proiect de lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru minorii cu vârsta sub 15 ani, proiect care trebuie examinat de Senat. Alte ţări, precum Spania, Portugalia şi Danemarca, au propus iniţiative similare care nu au fost încă votate.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat personal în favoarea unor astfel de măsuri pentru minorii din Uniunea Europeană.