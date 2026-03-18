O mare companie aeriană anulează brusc zeci de zboruri în Europa din cauza prețului prea mare la combustibil

Publicat la 09:48 18 Mar 2026 Modificat la 09:48 18 Mar 2026

Compania aeriană Scandinavian Airlines (SAS) a anulat peste 130 de zboruri săptămâna aceasta, invocând creșterea costurilor combustibilului legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit postului public de televiziune NRK, citat de Anadolu.

Cel puțin 119 zboruri de pe aeroporturile majore din Oslo, Bergen, Stavanger și Trondheim au fost anulate până luni după-amiază, iar anulări suplimentare au fost raportate marți dimineață, aducând totalul la nivel național la 133.

SAS a declarat că perturbările fac parte din „măsuri temporare” care vizează consolidarea rezilienței operaționale pe fondul unei creșteri bruște a prețurilor globale la combustibil.

„Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, inclusiv creșterea bruscă și rapidă a prețurilor globale la combustibil, luăm acum măsuri pentru a ne consolida reziliența”, a declarat pentru NRK Oystein Schmidt, șeful departamentului de comunicare al SAS Norvegia.

Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la momentul și modul în care a fost gestionată decizia.

„Este izbitor faptul că SAS anulează atât de multe zboruri din cauza prețurilor la combustibil, având în același timp probleme cu personalul”, a declarat pentru postul de radio Roger Klokset, șeful Asociației Piloților SAS din Norvegia, care reprezintă aproximativ 500 de piloți.

Klokset a descris frustrarea în rândul piloților ca fiind „extrem de mare”, invocând îngrijorări de lungă durată cu privire la condițiile de muncă și presupuse încălcări ale acordurilor.

Angajații acuză că decizia nu a fost comunicată

Reprezentanții echipajului de cabină și-au exprimat, de asemenea, îngrijorările, criticând compania aeriană pentru că a comunicat anulările prin intermediul rapoartelor din presă, mai degrabă decât direct cu angajații.

SAS a refuzat să comenteze cu privire la problemele interne de muncă, reiterând că operează în cadrul acordurilor existente și menține dialogul cu sindicatele.

Compania aeriană a subliniat că sectorul aviatic european în general este sub presiunea volatilității prețurilor la combustibil, avertizând că incertitudinea cu privire la durata crizei necesită acțiuni rapide.

Creșterea prețurilor la combustibil a fost determinată de perturbările traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Înainte de război, o cincime din aprovizionarea globală cu petrol se deplasa prin această cale navigabilă îngustă.

Prețul unui baril de petrol din Oman, țară care exportă din porturi aflate în afara Strâmtorii Hormuz, a urcat marți până la aproape 154 de dolari, în contextul competiției intense pentru cantitățile reduse care încă se mai exportă Orientul Mijlociu.