Prețul petrolului a atins noi recorduri, după ce războiul din Iran a intrat în a treia săptămână: Barilul a depășit 105 dolari

Prețul petrolului a crescut duminică seara la cel mai înalt nivel din iulie 2022.

Prețul petrolului a crescut duminică seara la cel mai înalt nivel din iulie 2022, după ce administrația Trump a sugerat că războiul cu Iranul ar putea dura încă câteva săptămâni, iar președintele Donald Trump a cerut ajutor comunității internaționale pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru petroliere, potrivit CNN.

Țițeiul Brent, referința globală, a crescut cu 2,9%, ajungând la aproximativ 106,12 dolari pe baril. Petrolul american a crescut cu 2,6%, ajungând la 101,53 dolari.

Războiul condus de SUA și Israel în Iran a intrat acum în a treia săptămână, provocând cea mai mare perturbare a transportului petrolier din istorie. Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală controlată de Iran, a fost practic închisă pentru trecerea petrolierelor de la începutul războiului. Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin acest punct.

Administrația Trump a încercat în repetate rânduri să calmeze îngrijorările legate de fluxurile de transport maritim. Trump a declarat că SUA vor trimite forțe navale pentru a escorta și proteja petrolierele în timp ce acestea ies din Orientul Mijlociu. Dar administrația a recunoscut recent că ar putea dura săptămâni până când Marina va fi pregătită să înceapă acest demers.

Sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, Trump a cerut altor țări să ajute la coordonarea redeschiderii strâmtorii pentru a restabili fluxul de petrol, „astfel încât totul să meargă repede, fără probleme și bine”.

Prețurile petrolului tind să fie mai volatile în tranzacțiile de după orele de program, deoarece speculatorii își acoperă pozițiile atunci când volumul este mai mic. Duminica trecută, petrolul a atins aproape 120 de dolari pe baril înainte de a se stabiliza aproape de 100 de dolari în timpul zilei de luni.

SUA au bombardat insula strategică Kharg

Însă Iranul a intensificat presiunea, inclusiv prin amplasarea de mine în strâmtoare și prin anunțarea că va ataca orice infrastructură petrolieră și gazieră legată de SUA. Și petroliere au fost lovite în strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Statele Unite au bombardat, de asemenea, Insula Kharg, care găzduiește cea mai mare parte a producției de petrol a Iranului. Dar administrația Trump a declarat că a cruțat producția de petrol a Iranului deocamdată.

Țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit, de asemenea, miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol de urgență. Este cea mai mare acțiune colectivă a agenției, dar petrolul din America și țările europene nu va fi eliberat până la sfârșitul lunii martie.

Prețurile la gazele din SUA au crescut din cauza perturbărilor la scară largă ale petrolului, crescând cu 24%, ajungând la o medie de 3,70 dolari pe galon de la începutul războiului, potrivit AAA.

Creșterea amenință să anuleze unul dintre cele mai importante puncte de discuție ale lui Trump: că prețurile la gaze au scăzut în timpul celui de-al doilea mandat al său.