O femeie din Germania a primit un bon de 4,34 metri la Ikea: „Nu încape nici în portofel”

Patricia și soțul ei au construit un bloc cu patru apartamente și au început mobilarea locuințelor, astfel că au mers la Ikea să facă toate cumpărăturile necesare / foto: Profimedia Images

Patricia von Podewils-Seiler, o femeie în vârstă de 45 de ani, din Germania, a plecat de la Ikea cu un bon fiscal care măsura 4,34 de metri. În total, pe bon au fost listate 528 de articole individuale.

Patricia și soțul ei au construit un bloc cu patru apartamente și au început mobilarea locuințelor, astfel că au mers la Ikea să facă toate cumpărăturile necesare.

Cei doi au achiziționat cuptoare, chiuvete, baterii, dulapuri, uși, rafturi, tăvi pentru tacâmuri și numeroase alte accesorii, toate pe un singur fon fiscal. În total, pe bon au fost listate 528 de articole individuale.

Potrivit relatărilor din presa germană, imprimanta a funcționat neîntrerupt timp de aproximativ 20 de minute. Angajatul care scanat toate produsele a mărturisit că la un moment dat s-a gândit că nu îi va ajunge toată hârtia.

Femeia a susținut că o provocare a fost să împacheteze bonul.

„Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup. Nu încape în niciun portofel”, a declarat Patricia pentru publicația Bild.

Bonul fiscal uriaș i-a adus și un premiu: o Vespa.

De asemenea, un post de radio din Berlin a organizat un concurs pentru cel mai lung bon, iar Patricia a câștigat.