Cazul Emanuela Orlandi. Un procuror susţine că a fost o muşamalizare coordonată şi că pista duce la Vatican

Unul din procurorii din ancheta iniţială a dispariţiei Emanuela Orlandi crede că pista principală duce la Vatican. Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Antonio Pisacreta

Procurorul Giovanni Malerba, care în 1997 a semnat declarația finală pentru a doua anchetă privind dispariția Emanuelei Orlandi, a fost audiat în cadrul comisiei bicamerale de anchetă din Parlamentul italian care investighează cazul Fetei de la Vatican, dispărute de la Roma în 1983.

Magistratul care în 1997 a semnat declarația finală pentru a doua anchetă privind dispariția Fetei de la Vatican și care a trimis trei comisii rogatorii la Vatican, toate ignorate, a cerut și el atunci închiderea cazului. Procurorul a lăsat în urmă multe urme care trebuiau investigate, aceleași la care a revenit în fața comisiei de anchetă de la Parlamentul Italiei. „În declarația finală din 1997, am folosit termenul «mediu roman». Nu am vrut să risc acțiuni în justiție, dar sentimentul meu era că mediul era un mediu de peste Tibru ”, referindu-se la Vatican, relatează publicaţia Il fatto quotidiano.

În ceea ce privește pistele false , Malerba pare să se concentreze în special pe așa-numita pistă turcească și a regizorilor , când spune: „Proliferarea indivizilor care își revendică responsabilitatea pentru răpire, grupuri precum Turkesh sau Phoenix, toate în posesia unor dovezi care demonstrează contactul cu Emanuela, dar niciuna în măsură să-i dovedească existența , combinată cu inexistența dovedită a anumitor persoane, dezvăluie întregul complot al unei operațiuni menite să distragă atenția de la identificarea celor responsabili și de la adevăratul motiv al răpirii. Şi nu este vorba despre agenţi care acţionau liber, ci o singură minte care coordona. Profesionalismul demonstrat de răpitori a fost de un asemenea nivel încât nu poate fi considerat opera unor infractori de rând ; în spate a existat o altă persoană și sunt înclinat să exclud că a fost orchestrată pentru eliberarea lui Agca”, a declarat procurorul făcând referire la atacatorul turc al Papei Woytyla, a cărui eliberare a fost solicitată în schimbul Fetei de la Vatican de către răpitori fantomă.

„Nivelul de cunoștințe despre chestiuni italiene și despre Vatican este incompatibil cu cel al amatorilor. De asemenea, exclud pista exploatării minorelor în scopul prostituţiei”, a continuat el, „și traficul de persoane în familie. Dacă discuţiile pe care Vaticanul le-a avut pe linia telefonică confidențială ar fi evidențiat un model de responsabilitate din partea familiei Orlandi , atunci Vaticanul ar fi avut tot interesul să iasă în faţă ”, a mai adăugat acesta. Malerba nu a exclus complet posibilitatea existenței Bandei della Magliana, „evident convocată de cineva, cu un rol în eliminarea acesteia”.

Între timp, săpăturile de la Casa del Jazz, cândva deținută de șeful mafiot Enrico Nicoletti, au fost din nou oprite. Trezorierul bandei Magliana a achiziționat-o de la Vicariatul Romei prin intermediul congregației religioase a Oblaților. Această întrerupere vine după descoperirea scării de acces către un tunel subteran, sigilată cu blocuri de beton. Pentru a continua, sunt necesare noi autorizații, așadar este o întârziere birocratică.

Tunelul, potrivit preotului congregației Oblaților, părintele Domenico Celano, era odată accesibil printr-o trapă situată acolo unde se află acum un studio de înregistrări. Şeful bandei Magliana, Enrico Nicoletti a fost cel care a decis să „acopere” zona. „Aveau ceva de ascuns pentru a construi un zid”, a subliniat Pietro Orlandi, fratele Emanuelei, căruia un fost infractor i-a spus odată că subsolul Vilei Osio, potrivit unui magistrat, ascunde rămășițele surorii sale, Emanuela Orlandi. Lucrările au început la inițiativa privată a unui alt magistrat, Guglielmo Muntoni, acum președinte al Observatorului pentru Politici de Combatere a Criminalității Economice din cadrul Camerei de Comerț din Roma.

De asemenea, prezent la ultima inspecție a fost fiul judecătorului dispărut Paolo Adinolfi, care a dispărut în iulie 1994. Conform investigațiilor Parchetului, rămășițele sale ar fi putut fi ascunse tot în subsolul Vilei Osio.