Lista ajutoarelor sociale propuse de PSD în pachetul anti-sărăcie. Florin Manole: "Va fi o piatră de încercare pentru coaliție"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că pachetul de ajutoare sociale pentru cei 2,8 milioane de pensionari, dar și pentru 220.000 de familii reprezintă “o piatră de încercare”pentru actuala coaliție de guvernare:

“Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că este o piatră de încercare. Sunt convins că a fost foarte serios. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”, a spus Florin Manole.

Cine sunt românii care vor beneficia de ajutoarele sociale

Ministrul Muncii a recizat că sunt peste 225.000 de familii care vor beneficia de acest pachet: “Sunt oameni care trăiesc în cele mai dificile condiții, oameni pe care creșterile de prețuri, mai ales la alimente, i-au lovit cel mai mult. Această inflație crescută afectează preponderent pe cei care cheltuiesc mare parte din venitul familiei pe alimente, iar banii pe care noi am dori să îi ducem către aceste familii în mod țintit nu se vor duce în depozite bancare, sau economii, sunt oameni care cheltuiesc toți banii”.

Florin Manole a mai precizat că în ceea ce privește ajutorul pentru pensionari, acesta vizează trei praguri de venit comparabil cu 2023:

Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei urmează să primească 1.000 de lei în două tranșe egale, înainte de Paște și de Crăciun.

Pentru pensionarii cu venituri între 1.501- 2.000 de lei pensie, ajutorul constă în 800 de lei în două tranșe egale.

Pentru cei cu pensie între 2.001-3.000 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei, de asemenea în două tranșe egale.

În total, sunt 2,8 milioane de pensionari vizați de măsuri și un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei.

220.000 de familii cu venituri mici

Pe lângă pensionari, vor beneficia 220.000 de familii cu venituri mici, iar pentru aceste măsuri impactul este sub 400 de milioane de lei, a mai spus ministrul Muncii.

“Prima categorie este cea a copiilor cu dizabilități, unde am propus creșteri mai mari în procent pentru cei cu venituri mai mici. Sunt 80.000 de copii în această situație.

Avem apoi tichetele de grădiniță. Este vorba despre un proiect vechi pe care l-a început o organizație neguvernamentală în România, înainte de 2015. După 2015 a devenit un program guvernamental. Este vorba de 133 de lei pentru copiii care merg la grădiniță din cele mai sărace familii din România. Aici propunem o dublare a acestui cuantum.

În ceea ce privește veniturile pentru familiile cele mai sărace cu copii, fie familii monoparentale, fie familii biparentale dar sub niște praguri de venit de ți-e rușine să le rostești. Aproximativ 35.000 de familii monoparentale au venit mediu per adult de maxim 366 de lei pe lună”.

Florin Manole a mai precizat că acest program a fost gândit în oglindă cu înghețarea alocațiilor.

“Pentru copilul meu, înghețarea alocațiilor a fost, sincer, nu semnificativă și nu am simțit asta anul ăsta și suntem multe familii din România care avem o situație bună, decentă, dar sunt familii în această țară pentru care fiecare leu contează. În oglindă cu înghețarea alocațiilor, am zis trebuie să compensăm măcar pentru cei mai vulnerabili, pentru cei mai năpăstuiți”.

Ce spune Florin Manole despre sursele de Finanțare

În ceea ce privește sursele de finanțare a pachetului social, ministrul Muncii a indicat banii proveniți în urma colectării mai mari la buget a impozitului pe venit, după creșterea salariului minim:

“Am militat deschis, și eu și colegii mei din PSD pentru creșterea salariului minim pe economie. Din multe efecte este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit de exemplu. O parte din acest pachet se poate finanța din această creștere”.

O altă sursă ar putea fi cei aproape 13 miliarde de lei în plus colectați din TVA: “Poate o parte din acei bani sunt colectați dintr-o hărnicie și eficiență mai mare a ANAF-ului. O mare parte vine din creșterile astea de prețuri, care afectează diferit bugetele familiilor din România. Să întoarcem o parte din acești bani către acești oameni”.

Întrebat cum răspunde PSD dacă pachetul social nu va fi acceptat, ministrul Muncii a spus:

“Eu nu cred că se poate vorbi în termenii unei decizii ferme pe acest subiect, cred că este o discuție în curs și eu pot să accept și că acest pachet e imperfect. Dacă oricare dintre colegii mei vine și spune: domnule Manole, am alt plan pentru aceste familii eu sunt dispus să ascult. Dar nu pot să înțeleg că nu avem niciun plan pentru acești oameni.

Nu înțeleg de ce nu avem o dezbatere publică de aceeași intensitate despre sursele de finanțare pentru ajutorul de stat pentru companii. Acolo nu e o zbatere: dar de unde, domnule, bani pentru ajutor de stat? Mie asta mi se pare injust”.

Florin Manole a mai precizat că PSD vrea acest pachet adoptat înainte de legea bugetului, astfel încât banii să fie prinși în buget.