Revoltă după ce Coaliția a decis reducerea, nu eliminarea taxelor pentru persoanele cu handicap: „Suntem victimele unui linșaj social”

Coaliția a decis reducerea cu 50% a taxelor pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. Foto: Getty Images

Coaliția de guvernare a revenit asupra taxelor și impozitelor locale și a decis, luni, reducerea cu 50% a taxelor pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. Daniela Tontsch, președintele Consiliului Național al Dizabilității din România, a declarat marți la Antena 3 CNN că măsura îi nemulțumește total și că politicienii au transformat persoanele cu dizabilități în „victimele unui linșaj social”.

Printr-un comunicat comun de presă, liderii coaliției au anunțat că au convenit în ședința de luni introducerea unor reduceri a impozitelor pentru casele vechi, astfel:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani - aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani - aceasta va fi de 15%.

Va exista și o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. „Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice”, a anunțat Guvernul.

Daniela Tontsch, președintele CNDR: Suntem total nemulțumiți. În condițiile în care Guvernul nu a prezentat impactul bugetar al măsurii de anulare a scutirilor de impozite pentru persoanele cu izabilități, considerăm că acesta este nesemnificativ.

Coaliția a stabilit în unanimitate aceste cote, nu au ținut cont de persoanele cu dizabilități care locuiesc singure, de familiile monoparentale în care sunt unul sau mai mulți copii cu dizabilități și nici de persoanele care luptă să supraviețuiască doar din indemnizația de handicap.

Guvernul încalcă și de data aceasta principiul „Nimic despre noi fără noi”, consacrat la nivel global de ONU, în special în contextul adoptării convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest principiu înseamnă că nu decideți pentru noi fără noi, nu reduceți drepturi fără consultare, nu construiți politici pe baza unor percepții sau presiuni populiste și implicați-ne ca pe niște parteneri egali.

Trag un semnal de alarmă că persoanele cu dizabilități sunt victimele unui linșaj social. Mai mulți politicieni au aruncat în spațiul public mesaje care sugerează să suntem prea mulți, că am beneficiat abuziv de drepturi sau că reprezentăm o problemă pentru bugetul statului. Această retorică e incorectă, a amplificat stigmatizarea, a consolidat percepția că suntem o povară bugetară și a slăbit protecția socială. Modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap a dus la trecerea în grade inferioare a unor pacienți cu cancere în stadii avansate, a unor persoane dependente de dializă și cel mai grav a unor persoane cu retard mental care pot deveni un pericol pentru ei și pentru cei din jurul lor.

La CES, voi aviza nefavorabil având în vedere că în proiectul acesta se află și executarea silită a indemnizației de handicap, o măsură total abuzivă și neconstituțională.