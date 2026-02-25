Partidul AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Cultuii, Andras Demeter

Ministrul Culturii, Andras Demeter. Foto: Agerpres

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri, în plenul Senatului, o altă moţiune simplă, de data aceasta împotriva ministrului Culturii, András Demeter. Moțiunea este intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română”.



„Demersul senatorilor AUR este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiştilor, măsuri nepotrivite şi situaţii clare de conflict de interese, a refuzat să-şi prezinte demisia deşi i s-a cerut în numeroase rânduri. A unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze şi care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru dl. Demeter legile României se suspendă”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit partidului, propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artişti, actori, angajaţii din instituţiile de spectacol, a fost o intenţie „profund injustă” ce nu ţine cont de realitatea meseriei.

„Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creaţie, normarea, birocratizarea şi înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire”, se arată în textul moţiunii simple.

Iniţiatorii moţiunii susţin că reproşurile oamenilor de cultură la adresa ministrului András Demeter atestă faptul că nu este persoana potrivită pentru a ocupa funcţia de ministru al Culturii.

„Oamenii de cultură remarcă dispreţul pentru cultură al premierului, care «nu stăpâneşte mai mult de 700 cuvinte», şi obedienţa ministrului Demeter – «un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac şefului cu orice preţ. István Demeter e unul dintre puţinele rebuturi politice produse de UDMR». O spun oamenii de cultură aduşi la exasperare, nu noi”, se precizează în moţiune.

Documentul atrage atenţia asupra declaraţiilor ministrului, care a jignit breasla artiştilor în repetate ocazii.

„Momentul când dl. Demeter afirmă că «prostia omenească ne caracterizează pe noi toţi, inclusiv pe mine» e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-şi dea «demisia din prostie», ci dumneavoastră trebuie să vă daţi demisia dintr-un post pe care l-aţi făcut sinonim cu mojicia”, se spune în textul depus.

Iniţiatorii moţiunii subliniază că integritatea ministrului este grav afectată de multiplele controverse juridice ce planează asupra sa.

„István Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat 4 dosare penale şi un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă a Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (…). În 2014 Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă (…) Instanţa a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiţiei anularea actelor semnate de el şi i-a interzis să ocupe 3 ani o funcţie sau demnitate publică”, scrie în document.

Prin această moţiune simplă, senatorii AUR îşi exprimă dezaprobarea faţă de „modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu esenţial pentru poporul român”.

„Cultura română are nevoie de viziune, competenţă şi respect, nu de un satrap ce manifestă aroganţă, mediocritate şi insolenţă”, se mai arată în textul moţiunii simple depuse.