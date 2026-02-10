Ministrul Culturii, filmat în timp ce-i jignește pe actorii de la Teatrul Național care i-au cerut demisia. „Prostia e mare”

Ministrul Culturi, Andras Demeter (s) la protestul actorilor de la Teatrul Național. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Ministrul Culturii, Andras Demeter, i-a jignit marți pe actorii de la Teatrul Național din București, care îi cereau demisia în cadrul unui protest. Ministrul UDMR a fost surprins, într-o filmare, în timp ce îi cerea el unui actor să-și dea demisia „din prostie”.

Într-o filmare publicată pe rețelele sociale, ministrul Andras Demeter arată cu degetul spre un actor din mulțimea care strigă „Demisia”.

Conform „Cultura de la dubă”, actorul respectiv este Ioan Andrei Ionescu. Andras Demeter este auzit în timp ce spune că actorul Andrei Ionescu este cel care ar trebui să-și dea demisia „din prostia”.

„Păi, prostie e mare! Foarte mare”, a adăugat ministrul Andras Demeter.

În replică, Ion Andrei Ionescu a declarat: „Adică, eu să-mi dau demisia, că-i cer demisia? De ce? E dreptul meu să protestez, e dreptul meu să cer demisia unui ministru care face gafă după gafă”.

Actorii au protestat faţă de o nouă directivă, transmisă de Ministerul Culturii către instituţiile de cultură şi care implementa obligativitatea prestării unui program de 8 ore, normat şi raportat, în baza căruia actorii îşi vor primi şi salariile.

„Când toţi devenim interşanjabili într-un sistem cultural în care munca artistică nu există decât dacă este brutal normată, prezentul şi viitorul comunităţii noastre artistice sunt puse în pericol”, se arată într-o scrisoare a Uniunii Teatrale din România (UNITER). „Calitatea muncii artistice nu poate să depindă de o cuantificare pe modelul eficienţei imediate tocmai pentru că are specificităţi şi particularităţi neîncadrabile în paradigma de normare obişnuită. Cele 1.800 de ore, dintre care 900 de repetiţii, sunt cifre care demonstrează o necunoaştere specifică a muncii artistice, o muncă în care orele propriu-zise de lucru sunt, de cele mai multe ori, greu de calculat în cifre precis stabilite”, a precizat UNITER.