Un avocat din București, condamnat pentru că a condus băut, a dat vina pe murăturile pe care le-a mâncat de Mărţişor

Un avocat prins băut la volan a dat vina pe murături pentru alcoolemia sa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un avocat din Bucureşti, care în trecut a lucrat consilier la cabinetul a doi secretari de stat, a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost prins băut la volan în urmă cu doi ani. Când a fost oprit de polițiști, acesta invocase tot felul de motive, mai mult sau mai puțin hilare, pentru a-și explica alcoolemia, după testarea cu aparatul etilotest.

Decizia definitivă de condamnare a fost dată de Instanţa supremă, care a menţinut sentinţa Curţii de Apel Bucureşti din octombrie 2025, prin care avocatul Mihail Vladimir Poenaru a primit un an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

Acesta activează ca avocat în Capitală şi este coautor al unor studii, articole şi lucrări de specialitate în materie de drept, urmând şi un doctorat în domeniul Dreptului muncii.

Avocatul a invocat depresia şi fermentaţia de la murăturile consumate de Mărţişor

Potrivit actelor de la dosar, în noaptea de 1 martie 2024, la ora 23:00, un echipaj de poliţie opreşte în trafic un autoturism care circula pe DN1 către oraşul Otopeni. Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest marca Drager, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Imediat după testare, şoferul a negat că ar fi consumat alcool şi a susţinut că urma un tratament pentru depresie.

„Cu această ocazie, inculpatul a avut o atitudine oscilantă, declarând iniţial că anterior conducerii autovehiculului nu a consumat băuturi alcoolice şi a menţionat faptul că se afla sub tratament medicamentos pentru depresie, anxietate, tulburări de somn. În cuprinsul menţiunilor făcute personal pe procesul verbal de prindere în flagrant, inculpatul a susţinut că a consumat murături, carne cu şampanie şi alte produse care fermentau. Cu prilejul examenului clinic efectuat la momentul prezentării inculpatului la INML în vederea recoltării probelor biologice, inculpatul a negat consumul de alcool”, spun anchetatorii.

Este dus la un spital din Capitală, unde i-au fost recoltate două probe de sânge, iar buletinul de analiză toxicologică emis de INML arată o alcoolemie de 1,70 g la mie (proba I), iar peste o oră o alcoolemie de 1,38 g la mie (proba II).

Ulterior, în faţa anchetatorilor, avocatul a recunoscut că a trecut pe la părinţii săi, unde a sărbătorit ziua de 1 Martie şi a băut alcool.

"Fiind audiat în calitate de suspect, la data de 4 martie 2024, el a arătat că, în cursul zilei de 1 martie 2024, fiind zi de sărbătoare, a trecut pe la părinţi unde a mâncat (friptură, murături, desert), a băut nişte vişinată şi, deoarece urma să se deplaseze la aeroport, a hotărât după-amiază să se culce, crezând în mod plauzibil că alcoolemia urma să iasă din sânge.

S-a trezit, a făcut un duş, constatând că este apt pentru a conduce, s-a urcat la volanul autoturismului urmând a se deplasa către Aeroportul Otopeni, unde avea treabă. În dreptul localităţii Baloteşti, a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie care l-a testat cu alcooltestul, constatându-se o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i s-a solicitat de către organele de poliţie să se deplaseze la Spitalul Universitar de Urgenţă pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, unde i-au fost recoltate două probe de sânge.

Suspectul a mai menţionat că a fost diagnosticat cu două stenoze la coloana cervicală şi una la coloana lombară, motiv pentru care a fost internat de două ori în perioada verii şi toamnei anului 2024. Pentru această afecţiune, a arătat că se află sub tratament medicamentos", arată actele de la dosar.

În timpul procesului, judecătorii au notat că avocatul a dat declaraţii oscilante referitor la consumul de băuturi alcoolice, dar au apreciat faptul că acesta şi-a recunoscut fapta, chiar dacă nu a înţeles să uzeze de procedura recunoaşterii învinuirii, astfel încât au decis să-i aplice o pedeapsă cu amânare.

La aplicarea unei pedepse blânde, judecătorii au ţinut cont, potrivit motivării instanţei de fond, de recomandările primite de la „doi profesori emeriţi ai Facultăţii de Drept”, care l-au descris pe avocat ca fiind o persoană „sârguincioasă”, „care a demonstrat o atitudine pozitivă şi profesionistă, abordând toate îndatoririle cu rigoare şi interes”.