Avertizare ANM: Cod galben de vânt în opt județe până vineri seara. Hartă

Publicat la 09:49 19 Mar 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare Cod galben de vânt în opt județe, valabilă în intervalul 19 martie, ora 10 - 20 martie, ora 20.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri (20 martie) cu precădere în regiunile estice și sud-estice.

Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

În intervalul 20 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 18:00, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h.