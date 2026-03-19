Cum a ajuns Spania să impună tonul anti-război în UE și să coalizeze în jurul său liderii europeni

Condamnarea de către premierul spaniol Pedro Sánchez a atacului SUA și Israelului asupra Iranului l-a plasat inițial într-o poziție izolată în Europa. Acum, însă, tot mai multe state îi dau dreptate. Foto: Getty Images

Condamnarea de către premierul spaniol Pedro Sánchez a atacului SUA și Israelului asupra Iranului l-a plasat inițial într-o poziție izolată în Europa. Acum, însă, tot mai multe state îi dau dreptate. „Europa se ridică în sfârșit, așa cum a făcut Spania încă de la început”, a declarat ministrul de Externe al Spaniei, José Manuel Albares într-un interviu acordat Politico.

José Manuel Albares afirmă că Uniunea Europeană începe, în sfârșit, să apere ordinea internațională bazată pe reguli și să respingă „un război unilateral care nu este al nostru”.

Imediat după bombardamentele care au declanșat noul conflict din Orientul Mijlociu, opoziția fermă a Madridului și criticile la adresa acțiunii considerate „ilegale” au contrastat cu pozițiile mai prudente ale altor capitale europene, care au încercat să evite un conflict cu președintele american Donald Trump.

Însă, în ultimele două săptămâni, liderii europeni și-au schimbat tonul. Chiar și premierul Italiei, Giorgia Meloni, cunoscută ca aliată a lui Trump, a declarat că atacul a fost „în afara cadrului dreptului internațional”.

Potrivit unui proiect de concluzii obținut de Politico, la summitul Consiliului European de joi, UE îi va critica atât pe Trump, cât și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, cerând „respectarea deplină a dreptului internațional de către toate părțile, inclusiv a principiilor Cartei ONU și ale dreptului umanitar internațional”.

Într-o critică indirectă la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus recent că Europa nu mai poate fi „gardianul vechii ordini mondiale” și are nevoie de o politică externă „mai realistă și orientată spre interese”, Albares a afirmat că liderii europeni au descoperit că „adevăratul realism înseamnă să pledezi pentru pace, să protejezi bunăstarea cetățenilor și să susții dezescaladarea”.

„Nu e o confruntare între o ordine mondială veche și una nouă”, a adăugat el. „Ceea ce este în joc este ordinea mondială care a oferit Europei cele mai lungi perioade de pace și prosperitate.”

Ministrul spaniol de externe a făcut o paralelă între atacul asupra Iranului, realizat fără sancțiuni internaționale, și invazia Rusiei în Ucraina, dar și intervenția Washingtonului în Venezuela sau dorința lui Trump de a anexa Groenlanda. „Obiectivele de politică externă nu pot fi impuse prin război”, a spus el, avertizând că ignorarea regulilor internaționale va duce „doar la haos”.

El a susținut că schimbarea de poziție a UE demonstrează că Madridul nu a fost niciodată „singur” în condamnarea războiului, ci doar „primul, deschizând drumul pentru ca alții să urmeze”.

Blocul european, a adăugat Albares, are obligația de a apăra dreptul internațional și de a se opune „unui război unilateral care nu este al nostru, despre care nu am fost nici consultați, nici informați”. El a subliniat că conflictul afectează deja cetățenii europeni, prin creșterea prețurilor la energie și riscul unei noi crize migraționiste.

„Există deja aproape un milion de persoane strămutate intern în Liban”, a spus el. „Ne amintim cu toții cum ne-a afectat exodul cetățenilor sirieni.”

Albares a insistat că, la fel ca Spania, întreaga Uniune Europeană trebuie să fie consecventă în condamnarea războiului, „fie că este vorba de Ucraina sau de Orientul Mijlociu”.

„Am fost mereu de partea civililor care trebuie protejați”, a spus el. „Spunem același lucru fie că victima este un copil alb, cu ochi albaștri, fie că este un copil cu pielea închisă și ochi negri.”