Curtea de Conturi a găsit cheltuieli salariale nejustificate la Primăria Buzău. Ce spune primarul Constantin Toma

Curtea de Conturi a găsit cheltuieli salariale nejustificate la Primăria Buzău. FOTO: Facebook

Misiunea de audit financiar efectuată de către Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Buzău, în anul 2024 la nivelul municipiului Buzău a evidenţiat cheltuieli salariale nejustificate, scăderi eronate ale unor creanţe, sume plătite în plus sau nedatorate de contribuabili şi un sistem de închiriere a bicicletelor în care, pentru fiecare leu încasat din închiriere, administraţia a cheltuit 10,93 lei pentru mentenanţă şi reparaţii. Primarul din Buzău, Constantin Toma, a afirmat că, dacă au existat erori în situaţia financiară, vor fi îndreptate, notează Agerpres.

Conform raportului Curţii de Conturi întocmit în luna martie, în urma auditului efectuat asupra situaţiilor financiare raportate de către municipiul Buzău pentru anul 2024, au fost constatate erori cu influenţe semnificative, dar nu generalizate.

"Majorarea, în perioada ianuarie 2023-februarie 2024, cheltuielilor cu salariile cu sumă de 177.906 lei prin acordarea şi plata de sporuri la salariului de bază între 10% - 30%, pentru 8 persoane nominalizate în echipa de implementare a proiectului (...), deşi în această perioadă nu au fost transmise către finanţator rapoarte trimestriale/semestriale care să ateste implementarea proiectului. (...) Din verificările efectuate s-a constatat că debite în sumă de 524.307 lei datorate de contribuabili pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă şi debite în sumă de 149.016 lei datorate de contribuabili aflaţi în faliment au fost scăzute eronat din evidenţa contabilă şi înregistrate în contul extrabilanţier.

Sume ce totalizează 145.773 de lei, plătite în plus sau nedatorate de contribuabilii, care nu au fost compensate sau nu au fost restituite la cerere şi pentru care s-a prescris termenul de a solicita restituirea, nu au fost scăzute din evidenţa fiscală şi contabilă, ceea ce a condus la supraevaluarea capitalului propriu din bilanţ", se arată în raportul Curţii de Conturi.

Documentul face referire şi la efectuarea din bugetul propriu al anului 2024 de plăţi în sumă de peste 1,5 milioane de lei pentru servicii de mentenanţă, operare, întreţinere şi integrare a sistemului de închiriere a bicicletelor "Velocity Buzău", cu neasigurarea unei bune gestiuni financiare.

"Potrivit regulamentului, tariful de închiriere aprobat este de 1 leu/30 minute. (...) În urma verificărilor efectuate asupra modului de implementare şi derulare a programului de mobilitate urbană, utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău s-a constatat că: pentru fiecare leu încasat din închirierea bicicletelor, Municipiul Buzău a cheltuit 10,93 lei pentru mentenanţă şi reparaţii şi, de asemenea, un nivel redus de utilizare a sistemului de închiriere de biciclete (în lunile de iarnă, activitatea este suspendată), ceea ce indică un randament scăzut al investiţiei.

Modul de funcţionare a sistemului alternativ de mobilitate urbană nu este sustenabil din punct de vedere financiar şi contravine principiilor de bună gestiune a banilor publici, iar fondurile alocate nu şi-au atins scopul de a crea un serviciu eficient, ci au generat cheltuieli semnificative din bugetul local", se mai precizează în raport.

Cum a reacţionat primarul Constantin Toma

Raportul de audit financiar mai arată faptul că administraţia locală nu ar fi analizat cauzele care au condus la obligarea, în baza unei sentinţe judecătoreşti, la plata sumei de peste 700.000 de lei reprezentând penalităţi pentru plata cu întârzierea obligaţiilor asumate prin contractele de lucrări încheiate şi atribuirea a două contracte de achiziţii publice prin cumpărare directă fară a fi respectate prevederile legale referitoare la utilizarea catalogului electronic pus la dispoziţie de SEAP, motiv pentru care au fost dispuse mai multe măsuri de remediere.

În context, primarului din Buzău, Constantin Toma, a afirmat că dacă au existat erori în situaţia financiară vor fi îndreptate, iar în legătură cu sistemul de închiriere a bicicletelor, acesta reprezintă o investiţie care nu urmăreşte un profit, ci încurajarea cetăţenilor de a folosi mai puţin autoturismele, cu scopul îmbunătăţirii sănătăţii.

"La partea de biciclete, este un serviciu public. Transportul în comun cu autobuzele este subvenţionat cu 70%, iluminatul public nu-l putem opri, şi aceste biciclete nu au fost proiectate să iasă cu profit, ci să încurajeze mersul pe jos, pentru sănătate, pentru mai puţină poluare. Nu s-a reţinut niciun fel de pagubă, marea majoritate a serviciilor publice, dacă le iei sub aspect pierdere/câştig sunt în pierdere cel puţin la început, pierdere în bani, dar câştig pe sănătate. Dacă s-a întâmplat să fie vreo greşeală, se recuperează sumele", a declarat edilul pentru sursa amintită.