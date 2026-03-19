Slovacia limitează vânzarea de benzină și motorină către populație. Străinii sunt taxați diferit, anunță Fico. Cât este limita la pompă

Publicat la 10:02 19 Mar 2026

Premierul slovac Robert Fico. FOTO: Getty Images

Guvernul slovac a decis miercuri să limiteze vânzările de carburanţi în benzinării în următoarele 30 de zile, din cauza crizei energetice cu care se confruntă ţara şi care a fost amplificată de războiul din Iran, transmite Agerpres, care citeză dpa.

Măsura, decisă miercuri de guvernul premierului populist Robert Fico, se va aplica cel mai probabil începând de joi, după publicarea în Monitorul Oficial al țării.

Dacă va fi necesar, restricția va fi prelungită, a indicat premierul slovac.

Ca măsură împotriva cumpărării din panică şi a "turismului pentru carburanţi", fiecare autovehicul va putea fi alimentat la pompă cu motorină şi benzină în valoare maximă de 400 de euro.

De asemenea, se interzice transportarea a mai mult de 10 litri cu canistre sau alte recipiente.

Guvernul a decis, de asemenea, să limiteze temporar exporturile de motorină.

Străinii care merg în Slovacia sunt taxați diferit. Fico a decretat stare de urgență petrolieră

În acelaşi timp, un preţ special pentru motorină, stabilit pe baza tarifelor medii din Austria, Cehia şi Polonia, se va aplica la benzinării pentru toate autovehiculele cu numere de înmatriculare străine.

Executivul vede în aceste măsuri o alternativă la creşterea drastică a preţurilor pentru consumatori.

Premierul Fico a reiterat că guvernul a declarat anterior stare de urgenţă petrolieră.

Cabinetul slovac a decis să alimenteze rafinăria Slovnaft cu ţiţei din rezerva de stat, în urma încetării livrării de petrol rusesc via Ucraina prin oleoductul Drujba, de la sfârşitul lui ianuarie.

Aprovizionarea cu petrol a Slovaciei, la fel cu a Ungariei, a fost până acum dependentă în mare parte de acest oleoduct.

Bratislava şi Budapesta acuză Ucraina că împiedică în mod deliberat livrările de petrol şi refuză o inspecţie independentă a oleoductului.

Fico anunță că nu-și schimbă poziția față de Ucraina la Consiliul UE

În urma izbucnirii războiului în Iran, guvernul slovac a convenit o plafonare voluntară a preţului cu rafinăria Slovnaft.

Drept rezultat, preţurile la carburanţi în Slovacia au crescut mai puţin decât în ţările vecine, declanşând un turism pentru combustibili dinspre Austria şi, mai ales, dinspre Polonia.

Potrivit premierului, zeci de staţii de benzină din nordul Slovaciei au rămas, practic, fără combustibili din cauza preţurilor mai mici comparativ cu cele din Polonia.

Fico a mai declarat că poziţia guvernului slovac la summitul UE care începe joi la Bruxelles rămâne neschimbată.

"Confirm că nu voi vota pentru partea de concluzii ale summitului referitoare la Ucraina. Până acum nu văd nicio disponibilitate de a include în această parte a concluziilor vreo referire la conducta de petrol Drujba sau la nevoia de a aborda această problemă", a explicat el, adăugând că toate acestea sunt legate de împrumutul pentru Ucraina blocat în prezent de Ungaria.