Chinezii cumpără atât de mult aur încât se deschid magazine de lingouri în Hong Kong

În mod tradițional, dealerii de lingouri operau din clădiri de birouri și se adresau investitorilor profesioniști. sursa foto: Getty

Creșterea puternică a prețului aurului a adus un val de comercianți specializați în aur de investiții în cele mai importante zone comerciale din Hong Kong, creând un segment distinct alături de magazinele tradiționale de bijuterii, scrie South China Morning Post.

Acești retaileri – care vând lingouri și monede din aur, nu bijuterii – au ocupat spații comerciale la parter care au rămas vacante în perioada de redresare post-pandemie a orașului.

Extinderea lor rapidă a fost urmată de revenirea comercianților de bijuterii de lux, evoluție care a contribuit la stabilizarea chiriilor în unele dintre cele mai scumpe cartiere ale orașului.

San Gold Coins, un retailer chinez de lingouri cu aproximativ 100 de magazine pe piața internă, s-a extins rapid în Hong Kong în ultimele 18 luni. Compania a deschis trei magazine la nivel stradal în Central, Causeway Bay și Tsim Sha Tsui și intenționează să mai adauge până la trei unități în acest an.

„Vedem o cerere copleșitoare pentru monede și lingouri de aur de investiții, de aceea am decis să accelerăm extinderea rețelei de magazine”, a declarat Sophia Chen, moștenitoarea de a șasea generație a retailerului și director general responsabil de operațiunile externe.

Deși comercianții de bijuterii sunt frecvenți atât în Hong Kong, cât și în China continentală, retailerii specializați în aur de investiții, precum San Gold Coins, au fost până acum relativ rari, a explicat ea.

În mod tradițional, dealerii de lingouri operau din clădiri de birouri și se adresau investitorilor profesioniști. Mutarea în magazine stradale urmărește atragerea cumpărătorilor aflați la prima achiziție și a tinerilor economisitori care doresc să aloce o parte din portofoliu aurului fizic.

Chen a spus că prezența la nivel stradal este esențială pentru strategia de creștere a companiei.

„În trecut, cei care cumpărau monede de aur erau clienți experimentați. Puteau căuta online și urca la etajul 27 al unei clădiri”, a explicat Chen. „Dar strategia noastră este să atragem oameni din afara cercului inițial. Vrem ca cei care trec pe lângă magazin să intre”.

Brațul internațional de retail al Yong Yin Holdings Group, cu sediul în Nanjing, San Gold Coins este specializat în produse standardizate din aur, vândute la prețuri apropiate de cotația internațională. Compania se aprovizionează direct de la monetării oficiale și aplică un mic adaos peste prețul spot al aurului.

„Marja noastră de profit este foarte mică, pentru că totul este transparent”, a spus Chen.

Aproximativ jumătate dintre clienții din Hong Kong sunt localnici, inclusiv tineri profesioniști și manageri de fonduri speculative.

Deși băncile pot oferi prețuri competitive, răscumpărările vin adesea cu condiții legate de conturi și restricții privind produsele eligibile, a explicat Chen.

În schimb, ca firmă specializată în tranzacționare, San Gold Coins oferă răscumpărări imediate, cu mai puține condiții, inclusiv pentru produse care nu au fost achiziționate inițial din magazinele sale.

Și alți jucători urmează aceeași strategie. First Gold 3.0 Jewellery, o rafinărie de aur licențiată în Hong Kong, cu peste trei decenii de activitate în domeniul angro, a deschis în decembrie primul său magazin emblematic în Wan Chai, după ce anterior operase în principal din birouri.

„Am recunoscut evoluția pieței de retail și nevoile clienților, de aceea am decis să ne extindem în zona de retail”, a declarat un purtător de cuvânt. Compania intenționează să deschidă noi magazine în alte cartiere în acest an.

Datele oficiale arată că și segmentul mai larg al bijuteriilor își revine. Vânzările din categoria bijuterii, ceasuri și cadouri de valoare au crescut din a doua jumătate a anului 2025, cu un avans de 9,1% în septembrie față de anul precedent, peste media pieței de retail.

După ce au scăzut la 348 de magazine la începutul lui 2022, numărul magazinelor de bijuterii și cadouri de valoare din cele patru districte comerciale principale din Hong Kong a revenit la aproximativ 358 în ultimii doi ani, potrivit Midland Realty.

Redresarea nu s-a limitat la retailerii specializați în aur de investiții. Laopu Gold, companie din Beijing, și-a extins prezența în Hong Kong cu noi magazine în centre comerciale importante și intenționează să deschidă alte unități în districtele centrale, potrivit unei surse apropiate situației.

Și branduri consacrate de bijuterii din aur au inaugurat noi locații emblematice. Chow Tai Fook a închiriat recent un spațiu de aproximativ 930 de metri pătrați la parter, pe Canton Road, în Tsim Sha Tsui, pentru aproximativ 2 milioane de dolari hongkonghezi pe lună, una dintre cele mai mari chirii pentru spații comerciale mari din zonă în ultimii doi ani.

„Creșterea numărului de deschideri de magazine, atât din partea brandurilor noi, cât și a celor consacrate, reflectă o tendință clară: cererea pentru retailul de aur este în creștere, iar locațiile premium au devenit un câmp de luptă pentru cota de piață”, a declarat Fiona Ngan, director al departamentului de servicii pentru chiriași la Colliers.

Consultanța Deloitte estimează o creștere de 19% a categoriei bijuterii, ceasuri și cadouri de valoare, susținând astfel încrederea retailerilor de lingouri de a continua expansiunea în oraș.

Deși chiriile stradale rămân cu aproximativ 40% sub nivelurile de dinaintea pandemiei, rata de neocupare în cele patru districte comerciale principale a scăzut puternic la 6,6% în 2025. Colliers estimează o creștere a chiriilor cu 5% în acest an, după un avans modest în 2025.

În condițiile în care chiriile sunt încă sub vârfurile istorice, spațiile premium au devenit din nou accesibile pentru comercianții de aur de investiții.

„Acum doi ani nu mi-aș fi permis să închiriez acest spațiu”, a spus Chen despre magazinul San Gold Coins de pe Park Lane Shopper’s Boulevard din Tsim Sha Tsui. „Cred că este și un test al eficienței noastre în același timp”.