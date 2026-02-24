Un poștaș a primit aproape 15.000 de euro despăgubiri, după ce nu a mai fost lăsat să înceapă munca la ora 5 dimineața

Poștașul susține că mereu a lucrat de la ora 5 dimineața / sursă foto: Getty Images

Darren Williams, un poștaș din Marea Britanie, a primit 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail, instituția la care lucrează, după ce i s-a interzis să mai înceapă munca la ora 5 dimineața, așa cum obișnuia să lucreze până să intre în concediu medical.

În perioada noiembrie 2022-februarie 2023, Darren Wiliams a fost în concediu medical. Înainte de această perioadă, bărbatul a lucrat ani în șir pe tura de la 5 dimineața. Șeful instituției la care lucrează i-a transmis că programul lui va fi diferit după întoarcerea din concediu, însă acest lucru nu a fost pe placul angajatului.

Poștașul susține că mereu a lucrat de la ora 5 dimineața pentru că astfel avea timp să ajungă mai devreme acasă pentru a avea grijă de soția sa, care are ea probleme de sănătate, dar și pentru a evita aglomerația, având probleme cu anxietatea.

Șeful său a insistat și i-a transmis numeroase e-mailuri privind schimbarea programului chiar și în perioada în care Williams era în concediu, la care acesta a răspuns: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”, scrie The Telegraph.

Judecătorii au decis că instituția Royal Mail nu a ținut cont de dizabilitatea bărbatului

În anul 2022, acesta fusese diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, motiv pentru care a dat în judecată Royal Mail pentru discriminare pe motiv de dizabilitate, iar cererea sa a fost admisă.

În fața judecătorului, Darren Williams a susținut că șeful acestuia i-a comunicat că programul a fost mutat la 6:45 și 7:30 marțea.

El a mai adăugat că s-a simțit hărțuit după ce a primit „e-mailuri și scrisori constante despre schimbarea orelor de lucru”.

Ulterior, judecătorii au decis că instituția Royal Mail nu a ținut cont de dizabilitatea sa - ceea ce constituie o formă de discriminare - și că ar fi trebuit să îi permită să revină la muncă în septembrie 2023 cu ora de început 5 dimineața, înainte de a trece treptat la ora 6:00.

În final, judecătorii au mai hotărât că angajatul trebuie să primească 12.925 de lire sterline drept despăgubire pentru suferință emoțională.

„Mecanismul pentru a face ajustări rezonabile pentru dizabilitatea sa era disponibil, iar Royal Mail nu a oferit suficiente dovezi că inconvenientul de a-l folosi ar fi fost suficient pentru a face o astfel de ajustare nerezonabilă.

Nu considerăm că revizuirea recentă a programului ar fi făcut nerezonabilă reevaluarea rutelor de livrare din Eccles pentru a vedea dacă se poate crea o rută mai scurtă, permițând astfel lui Williams să înceapă mai devreme.

Considerăm, prin urmare, că ar fi fost un pas rezonabil ca Royal Mail să folosească sistemele sofisticate disponibile pentru a proiecta o rută pe care Williams să o poată finaliza într-un interval mai scurt decât colegii săi”, a transmis unul dintre judecători.