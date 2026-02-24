“Se vrea o restructurare mascată la stat”. Sindicaliștii din Guvern îi cer lui Bolojan să nu adopte OUG privind tăierile

Sindicaliștii consideră că reforma evaluării bugetarilor este formulată într-un mod care permite abuzul. FOTO: Agerpres

Sindicaliștii care reprezintă funcționarii publici din Guvern solicită premierului să nu adopte în forma actuală proiectul de OUG privind reforma administrației și să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică, apreciind că este “vulnerabil constituțional”, potrivit Agerpres.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan și ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, aceștia susțin că proiectul “conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică”.

“În forma actuală, apreciem că proiectul este vulnerabil constituțional, atât prin lipsa unei situații extraordinare reale, cât și prin riscul de a afecta stabilitatea funcției publice și predictibilitatea normelor. (...) Nu e timpul pierdut dacă acest proiect este retras de pe ordinea de zi sau amânat. Din contră, este un câștig de responsabilitate și de credibilitate. Măsurile propuse sunt ample, complexe și cu efecte directe asupra a zeci de mii de raporturi de muncă/serviciu și asupra calității serviciilor publice. Adoptarea lor pe repede-înainte nu repară nimic, ci doar mută criza în instanțe, în conflicte sociale și în blocaje administrative”, apreciază sindicaliștii din Guvern.

În opinia acestora, propunerea afectează “stabilitatea funcției publice și securitatea juridică”.

“Proiectul de OUG ridică o problemă gravă prin raportare la articolul 115 alineat (6): afectează în mod substanțial garanții constituționale legate de funcția publică, de legalitate și de securitatea juridică. (...) Modificările structurale aduse Codului administrativ prin O.U.G., fără dezbatere parlamentară și fără perioadă rezonabilă de adaptare, creează exact opusul predictibilității și anume o stare de incertitudine în care regulile carierei pot fi schimbate rapid, fără garanții suficiente”, se arată în scrisoarea deschisă.

Acuzații privind introducerea unor evaluări abuzive

Totodată, sindicaliștii consideră că reforma evaluării bugetarilor este formulată într-un mod care permite abuzul.

“Evaluarea profesională produce efecte directe asupra carierei, promovării, menținerii în funcție și chiar încetării raportului de serviciu. Tocmai de aceea, criteriile trebuie să fie clare, verificabile, controlabile. În forma actuală, evaluatorul ajunge să aprecieze 'atitudini' și 'competențe manifestate' fără standarde legale clare. În administrația publică, un astfel de model poate muta accentul de pe profesionalism pe conformare personală față de superior. Asta slăbește neutralitatea administrației. (...) Mai mult, proiectul de act normativ pe care doriți să îl adoptați plasează noul sistem de evaluare într-un context declarat de reducere a cheltuielilor de personal. Asta transformă evaluarea, din instrument de management, într-un potențial mecanism de restructurare mascată. Evaluarea riscă să devină pretextul formal pentru eliminarea unor persoane, nu un instrument de creștere a performanței”, subliniază aceștia.

Potrivit acestora, proiectul ignoră chiar problema reală recunoscută de Guvern: “retenția personalului”.

“În ședința de Guvern din 19 februarie 2026, prin nota MDLPA privind retenția, se recunoaște explicit că problema reală este pierderea personalului și migrația competențelor din cauza diferențelor salariale și a tratamentelor neuniforme. Cu alte cuvinte, statul știe deja că pierde oameni valoroși. În acest context, introducerea unei evaluări cu criterii vagi și efecte potențial eliminatorii nu crește capacitatea administrativă, ci o poate reduce și mai mult”, arată sindicaliștii.

Modificări privind circulația rutieră

Aceștia aduc o serie de critici și prevederilor din proiect referitoare la circulația rutieră.

“Condiționarea restituirii permisului și a formalităților rutiere de plata tuturor obligațiilor locale este abuzivă. Această măsură deturnează finalitatea sancțiunii rutiere (siguranța circulației) într-un mecanism general de colectare fiscală. (...) Ridică probleme serioase de proporționalitate, egalitate și afectare a exercitării profesiei. Pierderea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor contravenționale rutiere încalcă dispoziții constituționale. Mecanismul are caracter sancționator suplimentar, se activează administrativ/fiscal și produce efecte restrictive automate, fără un cadru procedural complet pentru contestare și suspendare efectivă. Asta afectează accesul real la justiție și creează o dublare de constrângere, disproporționată față de scopul colectării”, transmit reprezentanții SAALG.

De asemenea, ei atrag atenția că executarea silită a indemnizației persoanei cu handicap și a venitului minim de incluziune pentru taxe locale înfrânge caracterul social al statului, prevăzut de Constituție.

Totodată, în scrisoare se apreciază că publicarea informațiilor fiscale ale persoanelor fizice în Monitorul Oficial Local încalcă dreptul la viață privată.

Sindicaliștii subliniază că articolul XLIX din proiect este vulnerabil prin raportare la articolul 41 și articolul 53 din Constituție.

“Chiar dacă textul afirmă că nu se afectează salariul de bază, reducerea sporurilor și reorganizarea accelerată pot conduce la diminuarea substanțială a remunerației totale și la încetarea raporturilor de muncă/serviciu pentru o parte a personalului. (...)Măsura este concepută ca una 'blanket', uniformă, fără criterii de diferențiere, fără mecanism legal de evaluare a nevoii reale, fără trepte de intervenție și fără garanții că se utilizează mijloacele cele mai puțin intruzive înainte de disponibilizări sau tăieri de drepturi salariale accesorii cu rol compensațional”, se menționează în scrisoare.

"Un pachet legislativ incoerent"

Față de cele arătate, aceștia îi transmit premierului o serie de solicitări: “Să nu adoptați proiectul în ședința de azi (24 februarie 2026), în forma actuală. Să retrimiteți proiectul la analiză tehnico-juridică și constituțională. Să deschideți imediat o consultare reală cu partenerii sociali, nu una formală. Să separați măsurile de politică fiscală de cele care afectează funcția publică, pentru a evita un pachet legislativ incoerent și disproporționat. Să folosiți procedura parlamentară pentru modificările structurale ale Codului administrativ și ale regimului funcției publice. Să fundamentați măsurile prin analize de impact reale, inclusiv asupra resurselor umane, retenției și continuității instituționale”.

Ei subliniază că nu contestă nevoia de reformă, ci “graba, lipsa de claritate și riscul ca o reformă necesară să fie compromisă printr-o adoptare pripită”.

Nu în ultimul rând, ei lansează un apel public către confederațiile sindicale: “Nu mai închideți ochii și nu mai faceți blat pe astfel de proiecte! Ceea ce se întâmplă acum nu este un episod izolat. Este începutul unui proces urât, care va afecta nu doar funcționarii publici, ci întregul echilibru al raporturilor de muncă din sectorul public. Dacă astăzi se acceptă evaluări vagi, restructurări mascate și tăieri sub pretextul eficientizării, mâine același model va fi extins. Solidaritatea sindicală nu înseamnă comunicate neutre și tăceri comode, ci poziții clare atunci când sunt atacate principiile de bază ale muncii decente și ale statului de drept”.