DOCUMENT. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile propuse

Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile propuse

2 minute de citit Publicat la 13:06 18 Feb 2026 Modificat la 13:53 18 Feb 2026

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de Coaliție. Printre măsurile agreate sunt cele privind majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani sau publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe. Pentru reducerea cheltuielilor publice, proiectul propune limitarea salariilor din instituțiile subordonate Ministerului, reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau reducerea a 6.102 de posturi de consilieri personali.

Deși a fost negociată mai bine de opt luni, această ordonanță spune, în forma pe care o vedem astăzi, faptul că aceste reduceri, tăieri ale cheltuielilor de personal se aplică de la 1 iulie, iar impactul trebuie să fie măsurat în perioada 1 iulie - 31 decembrie în cursul acestui an.

În acest interval, instituțiile vor avea timp după ce intră în vigoare această ordonanță să își facă planurile de restructurare.

Ordonanța prevede că sunt domenii care vor fi exceptate de la reducerea bugetelor de salarii cu 10%. Aceste domenii sunt sănătatea, educația, apărarea, ordinea publică, siguranța națională, cultura. Sunt domenii care nu vor fi obligate să taie 10% strict din bugetele de salarii, ci pot să facă reduceri de la alte capitole.

Prin acest document, statul va avea posibilitatea să rețină din ajutoarele sociale taxele și impozitele neplătite. Românii care construiesc ilegal vor fi sancționați. Impozitul pe clădirile construite ilegal se majorează pentru o perioadă de 5 ani cu 100%.

Odată ce această ordonanță a fost pusă în dezbatere publică și ajunge la ministerele de resort pentru avizare, e de așteptat să fie aprobată cel mai probabil săptămâna viitoare.

Principalele măsuri care au fost agreate în Coaliție:

Prezentul proiect de act normativ va contribui la:

1. Creșterea veniturilor bugetare

• La nivel local:

o Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale).

o Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani.

o Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.

• La nivel central:

2. Reducerea cheltuielilor publice

• Reducerea personalului:

o 6.102 de posturi de consilieri personali;

o Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.

o Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

o Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

• Limitarea salariilor:

o Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

o Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

• Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL - economia estimată: 410.444 lei/an.

• Reducerea costurilor administrative:

o Asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale – scădere presiune pe bugetele locale.

3. Eficientizarea administrației publice

• Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).

• Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul și închirierea bunurilor proprietate publică și privată a statului și a u.a.t.

• Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile → combaterea politizării și stagnării.

• Introducerea evaluărilor multianuale și evaluării pe bază de competențe pentru funcționarii publici.

• Permisiunea de a lucra cu timp parțial în două autorități diferite → flexibilitate și eficiență.

4. Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

• Extinderea executării silite asupra:

o indemnizațiilor asistenților personali;

o venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.

• Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).

• Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice → presiune publică pentru conformare.

5. Autonomie și control local sporit

• Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc → control adaptat comunității.

• Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.

• Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.

• Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).