Guvernul caută soluții ca reforma în administraţie să fie adoptată prin OUG. Cseke Attila: Trebuie promovată într-un fel sau altul

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul caută soluții ca pachetul de reformă în administraţie să fie adoptat prin ordonanță de urgență.

Așadar, Guvernul nu va mai merge în Parlament să își asume răspunderea pe aceste modificări, ca să evite o moțiune de cenzură.

”Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi susţin în continuare că era foarte bine, sau era mult mai bine, pentru situaţia politică, inclusiv a coaliţiei, ca acest pachet să fie intrat în vigoare anul trecut, să fi avut măsuri prin care şi statul îşi reduce din cheltuielile publice, pentru că aceste măsuri de reducere a cheltuielor statului sunt necesare şi eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem pe masă. Pe masă avem acest pachet şi acest pachet trebuie să fie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

El a subliniat că obiectivul Coaliţiei, pentru care există acord, este acest pachet pe administraţie.

”Deci noi trebuie să implementăm, trebuie să aprobăm acest pachet şi suntem la ultimele finisaje, astfel încât să evităm orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă”, a arătat Cseke Attila.

Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat Cseke Attila în 3 februarie.

În 2 februarie, ministrul Dezvoltării a declarat, la Antena 3 CNN, că ministerul pe care îl conduce a finalizat de mai multe luni pachetul de măsuri pentru reforma administrației publice, iar tot ce așteaptă pentru publicarea acestuia este „un acord în Coaliție”, care ar putea avea loc chiar săptămâna aceasta.

Ministrul UDMR a adăugat că pachetul trebuie adoptat, deoarece cheltuielile statului trebuie reduse, iar oamenii trebuie să vadă că sunt luate și alte măsuri, nu doar creșteri de taxe și impozite.