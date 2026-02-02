Când ar putea fi adoptată reforma administrației. Cseke Attila: „UDMR e gata de luni întregi cu acest pachet”

Coaliția nu a reușit încă să ajungă la un consens pe reforma administrației și măsurile de relansare economică. Foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la Antena 3 CNN, că ministerul pe care îl conduce a finalizat de mai multe luni pachetul de măsuri pentru reforma administrației publice, iar tot ce așteaptă pentru publicarea acestuia este „un acord în Coaliție”, care ar putea avea loc chiar săptămâna aceasta. Ministrul UDMR a adăugat că pachetul trebuie adoptat, deoarece cheltuielile statului trebuie reduse, iar oamenii trebuie să vadă că sunt luate și alte măsuri, nu doar creșteri de taxe și impozite. În ceea ce privește „pachetul de solidaritate” propus de PSD, Cseke Attila a declarat că există măsuri pe care UDMR le-ar putea susține, însă o decizie finală trebuie luată în Coaliție.

Întrebat dacă PSD tergiversează adoptarea reformei administrației publice, ministrul Cseke Attila a spus că în opinia sa acest pachet de legi ar fi trebuit să fie deja în vigoare. Ministrul Dezvoltării a declarat că „este gata de luni întregi cu acest pachet” și tot ce așteaptă este un acord în Coaliție.

„Eu cred că poziționările de acest gen în care unii își aruncă vorbe celorlalți nu ajută Coaliția și nici guvernarea. Oamenii au doar impresia certurilor și e important să găsim punțile de legătură. Ceea ce pot să vă spun legat de pachetul de administrație e că eu consider că era bine să fie deja în vigoare. Era un mesaj către societate, către cetățeni, pentru că reducerea cheltuielilor statului trebuie să se întâmple”, a spus Cseke Attila la emisiunea „România 360”.

Ministrul Dezvoltării a adăugat, după protestul din Miercurea-Ciuc unde oamenii s-au arătat dezamăgiți de UDMR, că în ceea ce îl privește, ca ministru UDMR, a făcut ce ținea de el ca și cheltuielile statului să fie reduse.

„Pachetul pe fiscalitate nu e inițiat și promovat de Ministerul Dezvoltării. În schimb, Ministerul Dezvoltării este gata pregătit cu pachetul pe administrație, care conține o reducere importantă ale cheltuielilor statului, atât la nivelul administrației publice centrale, cât și la nivelul administrației publice locale.

Ministerul Dezvoltării, condus de un ministru UDMR e gata de luni întregi cu acest pachet și așteptăm să avem un acord în Coaliție. Nu din cauza UDMR nu avem pachetul de administrație.

(...) Noi suntem responsabili și ce a depins de noi e gata de luni întregi. Dacă se făcea această reducere a cheltuielilor probabil cetățenii nu aveau acest sentiment. UDMR e gata cu acest pachet. Așteptăm decizia Coaliției”, a mai spus Attila.

Ministrul Dezvoltării a adăugat că reforma administrației are „un impact important pe partea de reducere a cheltuielilor statului” și trebuie adoptată.

Cseke Attila a declarat că „speră” că liderii Coaliției vor ajunge la un consens pe acest pachet de măsuri și pe cel privind relansarea economică chiar în această săptămână.

„Noi, de la Ministerul Dezvoltării, suntem pregătiți cu pachetul de administrație de o vreme încoace. Sigur, idei mai pot fi, dar pachetul în mare este închis, putem să îl promovăm în circuitul de avizare.

Și atunci discuția noastră, având în vedere că aici este un impact asupra Legii bugetului de stat și ar fi nevoie să fie implementat a fost de a explora posibilitatea de avansa mai repede prin ordonanță de urgență.

Nu avem o finalitate pe procedură, oricum trebuie să se definitiveze pachetul pe relansare. Vom stabili, sper eu săptămâna aceasta, asumarea acestor două pachete și vom decide atunci și procedura prin care vom avansa cu aceste două pachete”, a explicat ministrul.

Totuși, social-democrații au mai pus pe masă un „pachet de solidaritate”, care conține măsuri precum: eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune, ajutoare pentru pensionari și sprijin pentru familiile cu copii mici.

„Am văzut această solicitare, aceste lucruri vor trebui dezbătute și în Coaliție trebuie văzut ce spațiu financiar disponibil avem pe Legea bugetului de stat. Eu încerc să mă ocup să avem finanțare pentru investiții și nu va fi ușor. Acest pachet va fi discutat în Coaliție. Sunt măsuri acolo, care privite punctual, UDMR le poate susține. Trebuie discutat în Coaliție”, a spus Cseke Attila.