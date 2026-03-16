Ministrul Energiei: Europa trebuie să reducă prețurile la energie și să investească în infrastructură și energia nucleară

Ministrul Energiei a pledat, la Reuniunea Alianței Nucleare și Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie, pentru prețuri mai scăzute la energie, investiții în energia nucleară și în infrastructura energetică. Bogdan Ivan a scris, pe Facebook, că a cerut măsuri concret pentru reactoarele modulare mici și avansate și scăderea prețului certificatelor de CO2 pentru companiile care operează în sectoare cu emisii ridicate.

Ministrul Bogdan Ivan a anunțat, într-o postare pe rețeaua socială, că România a propus, la Consiliul TTE, dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai bun pentru energia nucleară.

„E incredibil că, în clasificarea investițiilor europene, energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun și clonarea umană. Europa are nevoie de investiții, de reguli corecte și de o revizuire a taxonomiei UE, care tratează în mod nedrept această sursă strategică de energie. Am susținut măsuri concrete pentru reactoarele modulare mici și avansate”, a scris Ivan.

De asemenea, ministrul Energiei a pledat pentru investiții în infrastructura energetică.

„Fără rețele și interconectări, Europa nu va avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive. România a susținut accelerarea investițiilor în rețele și interconectări. Infrastructura energetică nu mai este doar o temă tehnică, ci una de securitate și dezvoltare strategică. Avem deja 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, cu rețele smart, digitalizate și interconectate în România și Bulgaria. Dar pentru o piață energetică europeană funcțională, investițiile trebuie accelerate în toată Uniunea”, a precizat Ivan.

Ministrul Ivan a adăugat că trebuie luate măsuri și pentru a scădea prețurile la energiei.

„Energia trebuie să rămână accesibilă pentru oameni și pentru companiile din România.

Nu putem accepta ca prețurile mari la energie să devină noua normalitate. România va continua să susțină măsuri care protejează consumatorii și economia. Iar una dintre temele care trebuie tratate serios la nivel european este și scăderea prețului certificatelor de CO2.

România are o voce tot mai puternică în deciziile europene care ne influențează direct.

Obiectivul nostru este clar: mai multă energie sigură, infrastructură modernă, investiții și prețuri suportabile pentru români”, a conchis Ivan.

Tot luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi ministrul german al Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, au semnat o declaraţie comună privind investiţii în capacităţi de producţie a energiei, capacităţi industriale, energie regenerabilă, hidrogen, gaze naturale, captare şi stocare a carbonului, relatează Agerpres.

„Astăzi am semnat, alături de Katherina Reiche, ministrul german al Economiei şi Energiei, declaraţia comună care deschide un parteneriat direct şi oportunităţi concrete pentru dezvoltarea şi securitatea economică a României. Germania este deja principalul partener economic al României. Declaraţia semnată azi deschide cooperarea într-o serie de domenii esenţiale: investiţii în capacităţi de producţie a energiei, capacităţi industriale, securitate energetică, eficienţă energetică, energie regenerabilă, hidrogen, gaze naturale, captare şi stocare a carbonului”, a anunţat Bogdan Ivan, într-o postare pe pagina proprie de Facebook.