Ciucu îl acuză pe Tomac că a avut discuții „ascunse și neasumate cu PSD”: „Arătați decență și nu ne luați de proști”

Ciucu susține, printre altele, că Tomac a avut întâlniri „prealabile, ascunse și neasumate cu PSD”. Foto: Agerpres

Primarul Municipiului București, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, i-a transmis „o scrisoare” premierului desemnat Eugen Tomac, prin care îl acuză că nu a fost direct în negocierile de astăzi cu PNL. Ciucu susține, printre altele, că Tomac a avut întâlniri „prealabile, ascunse și neasumate cu PSD”, concluzie trasă după ce a văzut lista miniștrilor propuși de premierul desemnat. „Vă rog, aveți decență și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală”, a scris Ciucu, pe Facebook.

„Dragă domnule premier desemnat Eugen Tomac, vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi.

Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă.

Primul semn de întrebare:

Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL. Eu nu cred acest lucru, adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD.

De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi. Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Primarul Capitalei adaugă faptul că pe lista prezentată sunt și membri ai PNL, dără funcții mari și fără sprijin.

„Cel de-al doilea semn de întrebare:

Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi și alții.

Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR.

Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta.

Ciucu îl acuză pe Tomac că are „o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”.

„Cel de-al treilea semn de întrebare:

Scenariul cu acel alt premier „tehnic” care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul.

Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere.

Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu. Vă rog, aveți decență și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența.

Ne leagă o oarecare istorie; din deferență măcar, poate ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi. Să ne spuneți limitările, constrângerile — le știm și noi. Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis.

Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci, nu trebuia.

P.S. Sper că apreciați că spun deschis și asumat ceea ce am de spus și nu dau pe surse ca alții”, se arată în încheierea mesajului.

Eugen Tomac a primit mandatul de a forma noul Guvern al României. Premierul desemnat a început, luni, negocierile cu reprezentanții PNL, PSD și USR.

După negocierile cu PSD, Eugen Tomac a declarat că le-a prezentat obiectivele și se bucură că „a găsit deschidere față de obiectivele majore”, cele legate de PNRR, aderarea la OCDE și nevoia de a continua programele care țin de repornirea economiei.

Cu termen limită de 10 zile și 233 de voturi necesare pentru învestire, noul premier propune un cabinet de specialiști. Următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unui nou Guvern cu majoritate sau pentru un nou scenariu de criză politică.

Într-un interviu-eveniment exclusiv, Eugen Tomac a spus luni, la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea, că va fi „foarte cinstit”.

„Nu cred că sunt singura persoană care poate răspunde unei asemenea provocări, mi-aș fi dorit să discutăm despre o altă persoană, o altă conjuctură și o soluție politică. Partidele sunt cele care cer votul cetățenilor pentru a guverna, pentru a crea și promova legi care aduc plus valoare unei societăți”, a spus Tomac.