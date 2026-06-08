Tomac spune că România trebuie să lupte zi de zi pentru ca SUA să fie cât mai aproape: "Eu sunt un european pro-american convins"

Tomac spune că România trebuie să lupte zi de zi pentru ca SUA să fie cât mai aproape. Sursa foto: Robert Chirileanu / Antena 3 CNN

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că securitatea României este întărită de programul SAFE finanţat de Uniunea Europeană, dar că este şi garantată de parteneriatul cu SUA. "Eu cred cu tărie în parteneriatul nostru cu SUA, cunosc cât de importantă este această relaţie şi evident că este cea care ne garantează nouă liniştea şi pacea astăzi", a afirmat Tomac.

"România este o ţară sigură şi va rămâne sigură. UE s-a creat cu scopul de a menţine pacea în Europa şi, de când au pus bazele UE părinţii fondatori, până în 2022, obiectivul UE a fost de a aduce bună stare pentru cetăţenii europeni. Aşa s-a creat şi spaţiul Schengen, piaţa unică europeană, aşa s-a creat moneda Euro şi trebuie să ne atingem obiectivul de a intra în zona Euro.

Odată cu războiul din Ucraina, profilul UE s-a schimbat fundamental: dintr-o Uniune economică ne-am transformat într-o Uniune geostrategică. Fără sprijinul UE, Rusia era azi, cel mai probabil, vecinul nostru. De asta programul SAFE este extrem de important, ne dezvoltăm sistemele de apărare, se vor produce drone şi în România.

Dar nu doar acest suport important pe care pe care îl oferă UE întăreşte securitatea noastră. Noi mai avem ceva extrem de important, care ne garantează securitatea: parteneriatul nostru cu SUA", a spus Tomac.

Premierul desemnat a adăugat că ţara noastră trebuie să lupte zi de zi pentru a întreţine şi a fortifica parteneriatul cu americanii:

"Eu sunt un european pro-american convins. Eu cred cu tărie în parteneriatul nostru cu SUA, cunosc cât de importantă este această relaţie şi evident că este cea care ne garantează nouă liniştea şi pacea astăzi. Şi evident că voi fructifica toate oportunităţile pe care le avem, pentru a întări în fiecare zi acest parteneriat euro-atlantic.

Noi nu avem altă opţiune decât să luptăm zi de zi pentru ca America să fie cât mai aproape de noi şi noi cât mai aproape de America. Sunt lucruri care mă reprezintă şi de care sunt mândru, fără a încerca să spun că a fi european trebuie pus în antiteză cu pro-american. Sunt esenţiale ambele pentru noi".