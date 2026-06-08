Eugen Tomac clarifică situația cetățeniei sale şi de ce nu o are pe cea ucraineană. "Sunt născut în Basarabia"

Eugen Tomac a explicat originile sale, la Antena 3 CNN. Sursa foto: Robert Chirileanu / Antena 3 CNN

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că s-a născut la 12 km distanţă de România, în comuna Babele din sudul Basarabiei, dar că provine dintr-o familie de români. "Încercarea de a prezenta asta într-o nuanţă negativă din simplul fapt că nu te-ai născut într-unul din judeţele Româmiei actuale, ci te-ai născut într-o fostă provincie românească, mi se par lucruri absolut netrebnice", a declarat Tomac.

"Să ştiţi că eu nu sunt născut departe de România. Comuna Babele, din sudul Basarabiei, se află la doar 12 km de frontiera cu România. Provin dintr-o familie de români. Am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea. Mă bazez pe expertiza pe care o am ca cetăţean care urmăreşte de mai bine de 30 de ani care este ţinta Rusiei în raport cu România.

Modul cum este prezentată această chestiune face parte dintr-un set. În situaţia în care sunt eu se află foarte mulţi. Eu sunt născut în sudul Basarabiei, în comuna Babele. Bunicii mei s-au născut tot în Babele, iar în certificatele lor de naştere scria "Regatul României". La fel ca bunicii mei, fără voia lor, s-au trezit peste noapte, pe 27 iunie 1940, aproape 3 milioane de cetăţeni români plătitori de taxe şi impozite. Asta şi-a dorit Stalin", a spus Tomac.

Premierul desemnat crede că este nedrept să i se refuze şanse din cauză că nu s-a născut în România.

"Încercarea de a prezenta asta într-o nuanţă negativă din simplul fapt că nu te-ai născut într-unul din judeţele Româmiei actuale, ci te-ai născut într-o fostă provincie românească, mi se par lucruri absolut netrebnice. Pentru că din start se pleacă la premisa că, dacă nu eşti cetăţean român născut în România, nu ai dreptul la o şansă. Mi se pare nedrept nu numai faţă de românii care s-au născut în Basarabia sau în altă parte. Eu, când m-am născut, n-a fost vina mea, că părinţii mei provin dintr-o familie de români, de la margine de imperiu.

Viaţa mea este strict legată de România, Orice copil român născut în Basarabia are 2 opţiuni: se uită spre est sau spre vest. Pentru mine a fost importantă educaţia.

(ce v-au spus părinţii despre ce înseamnă să fiţi român?) Când eşti la această intersecţie de influenţe şi cînd te trezeşti într-o lume care se află într-o continuă schimbare, iar Moldova a depăşit această etapă riscantă privind procesul de rusificare şi deznaţionalizare, trăieşti întrun mediu extrem de complicat dintr-un simplu motiv. Te trezeşti cu o realitate oficială prin care ţi se spune: "Nu eşti român, Româmnia este ceva foarte rău". Şi mediul caşd de acasă, unde părinţii îţi spun: Eşti român, învaţă un colind şi, dacă vrei să ai un viitor, cel mai sănătos este să treci Prutul.

(când aţi trecut Prutul prima dată?) Când aveam 12 ani, am vrut să văd Putna. Oficial, în şcolile din Basarabia, s-a menţinut această liunie de educaţie răsăriteană şi dascpşii cu mult curaj, ţineau ore suplimentare de istoria românilor, în afara programului", a mai povestit Eugen Tomac.

Tomac: "La 17 ani am venit în România"

„La 17 ani (am venit în România n.r). Am venit cu o bursă a statului român, mi-am încheiat studiile liceale aici, apoi am fost admis la facultatea de Istorie, sunt istoric, sunt mândru că am ales această facultate, master tot la Istorie, am făcut și un doctorat pe care nu am reușit să îl închei. Am lucrat la revista Magazin Istoric și sunt mândru. Am predat în foarte multe județe din țară.”

Premierul desemnat a mai povestit, printre lacrimi, că "să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu e un lucru simplu".

„Este foarte greu să explici atunci când te apropii de sârma ghimpată că dincolo este țara ta. Nu poți traduce acest sentiment. E o chestiune care te marchează. Pentru mine acest moment a fost definitoriu.

Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu e un lucru simplu și evident că pentru mine toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost marcată de această copilărie și de această nedreptate în care trăiesc și azi milioane de români.

Mi-am adus aminte de clipele în care plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate. Este un moment care te marchează și e strâns legat de copilărie. Evident că lucrurile au evoluat", adăugat Tomac.

Tomac: "Sunt cetățean al României și al Republicii Moldova"

"Eu sunt cetățean al României și al Republicii Moldova și pentru că Ucraina nu permitea dubla cetățeniei am depus o cerere la Ambasada Ucrainei de a renunța tocmai din rațiuni de a nu exista complicații. Eu mi-am dorit foarte mult să devin cetățean al Republicii Moldova. Republica Moldova e unul din obiectivele mele", a mai explicat Tomac.