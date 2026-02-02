Surse: Grindeanu a vorbit în ședința PSD despre ruperea Coaliției. „Nu stăm într-o relație toxică doar de dragul stabilității”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Liderii PSD s-au reunit duminică, la Vila Lac, la o ședință în care au discutat peioritățile partidului în negocierile din Coaliție. Social democrații cer adoptarea a două pachete de măsuri, unul de relansare economică și unul de sprijin, cu ajutoare pentru pensionari și persoane vulnerabile. În ședință, liderul PSD Sorin Grindeanu le-a spus colegilor că partidul ar putea rupe Coaliția, dacă pachetele nu sunt acceptate.

„Nu am venit în această Coaliție ca să ne ținem de scaune, așa cum încearcă unii să ne facă imagine. Mai bine pleci dacă nu poți livra pentru oameni sau mai bine pleacă cei care sunt chițiți să nu facă nimic pentru oameni! Și aceștia nu suntem noi! Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. Stabilitatea politică nu trebuie să însemne sărăcirea românilor. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta și aici nu mai putem negocia măsurile absolut necesare pentru oamenii simpli, pensionari, familii cu copii și firmele românești. Nu sunt linii roșii, sunt lucruri obligatorii”, le-ar fi spus acesta colegilor, potrivit surselor din ședința PSD.

Grindeanu și-a atacat partenerii de Coaliție despre care ar fi spus că ar avea “o sete de sânge bolnavă” care ar putea duce la „ducă și spre alte propuneri anul acesta.” Nu vom mai accepta tăieri – ca de exemplu niciun leu de la educație.”, ar mai fi spus Grindeanu.

„Nu putem face bani din orice, nu putem taxa sărăcia sau maternitatea. Nu putem să ne lamentăm că suntem pe ultimele locuri la educație și să tăiem cât putem de la copii”, le-a mai transmis președintele PSD.

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate.

Reuniunea vine după escaladarea tensiunilor cu premierul Ilie Bolojan, înainte de adoptarea reformei administrației și a bugetului pentru 2026.

Social-democrații au evocat scenariul unei moțiuni de cenzură, susținută eventual de AUR, în timp ce Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, fără PSD.

Duminică, liderii social-democrați au mutat accentul pe măsurile vizând revitalizarea economiei și protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții.

Citește măsurile propuse de PSD AICI.