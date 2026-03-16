Încep discuțiile în Parlament pe legea bugetului, după ce Bolojan și Grindeanu s-au acuzat reciproc. Amendamente se depun până la 13.00

Bugetul României ajunge luni în dezbaterile comisiilor parlamentare de specialitate. Parlamentarii pot depune amendamente până la ora 13:00, urmând ca între orele 18:00 și 22:00 să aibă ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinare, avizare și depunerea avizelor la Comisiile de buget.

Marți, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale la comisiile de buget, în cadrul Comisiilor de buget și de marți de la ora 11:00 până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite și se vor elabora rapoartele asupra proiectului de buget și al bugetului asigurărilor sociale.

De miercuri de la ora 16:00 și joi va avea loc ședința de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte. Tot joi va fi și votul final.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat duminică seara, la Antena 3 CNN, că e de acord să voteze bugetul propus de premierul Bolojan, dar doar în condițiile PSD și dacă partenerii de coaliție vor vota amendamentele pe care social-democrații le vor propune la legea bugetului.

„Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a precizat Sorin Grindeanu. „Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi, nu e acceptat, în proiect, atunci vom face aceste amendamente în plen. Nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizația copiilor cu dizabilități, să crească de la 80 de lei la aproape 200. Vom depune aceste amendamente, mă aștept ca parlamentarii de bună cedință să le voteze”.

Sorin Grindeanu a acuzat, duminică seara, că bugetul propus de Bolojan „e de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grija oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți”.

În plus, Grindeanu a spus că Bolojan este „omul multinaționalelor” și a cerut „clarificări de la OCDE privind externalizarea profiturilor”.

Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD că, prin condițiile impuse pentru votarea amendamentelor la legea bugetului, adoptă „o retorică de tip AUR”. „Prin acest joc de amendamente, care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu e o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan, într-o declarație făcută duminică seara la Digi 24.