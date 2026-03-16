Opoziția din Ungaria vrea să înlăture sistemul lui Viktor Orban cu miniștri recrutați din mediul de afaceri

Viktor Orban și Peter Magyar. sursa: colaj foto Hepta

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, recrutează directori de top din mediul de afaceri pentru a-și forma viitorul cabinet, în cazul în care va câștiga alegerile de luna viitoare, mizând pe faptul că aceștia au experiența necesară pentru a sparge controlul extins al premierului Viktor Orban asupra instituțiilor statului, scrie Politico.

Magyar conduce în sondaje cu aproximativ 10 puncte procentuale înaintea lui Orban, înaintea votului din 12 aprilie. Chiar și în cazul unei victorii, el nu ar avea însă mână liberă imediat pentru a guverna.

Liderul opoziției ar trebui să ducă o luptă dificilă pentru a elimina influența lui Orban asupra justiției, mass-mediei și companiilor publice, influență exercitată adesea prin structuri complexe de acționariat controlate de apropiați ai premierului.

Partidul Tisza, condus de Magyar, promite o „schimbare reală de regim”, menită să pună capăt rețelelor clientelare prin care Orban, un lider critic față de Uniunea Europeană și apropiat de Kremlin, controlează mare parte din viața publică a țării de 9,5 milioane de locuitori.

Zoltan Tarr, numărul doi în partidul Tisza, a declarat că prioritatea este găsirea unor „manageri buni” care să poată implementa această schimbare. El a explicat că recrutarea din mediul corporatist, în locul politicienilor de carieră, are avantajul că viitorii miniștri nu vor fi marcați de experiențe guvernamentale anterioare care le-ar putea compromite capacitatea de a reduce influența lui Orban în stat.

„Căutăm în principal în mediul de afaceri pentru că avem anumite reguli. Nu putem lucra cu oameni care au anumite ‘bagaje’ guvernamentale. Iar asta ne limitează foarte mult opțiunile”, a declarat Tarr, într-un interviu pentru Politico.

El a adăugat că recuperarea accesului la fondurile europene înghețate ale Ungariei va necesita, de asemenea, abilități specifice mediului corporatist.

„Va exista o relație pragmatică cu Ursula von der Leyen și Bruxellesul… este ca în afaceri, dar benefică pentru ambele părți, pentru Ungaria și pentru UE, și bazată pe respectarea cuvântului dat”, a precizat Tarr.

Până acum au fost confirmate doar cinci nume pentru un posibil cabinet, în afară de liderul Magyar, care ar urma să devină prim-ministru.

Anita Orban, care până în ianuarie a fost director pentru afaceri publice al grupului Vodafone și președinte al consiliului de administrație al companiei chimice cehe Draslovka, a fost propusă pentru funcția de ministru de externe. Ea a lucrat anterior ca înalt funcționar în minister între 2010 și 2015.

Pentru portofoliul energiei, partidul Tisza l-a ales pe Istvan Kapitany, vicepreședinte executiv global al Shell, iar pentru politica fiscală și buget pe Andras Karman, manager de top la banca Erste. Viitorul ministru al agriculturii ar urma să fie Szabolcs Bona, un antreprenor important din industria creșterii bovinelor. În afara mediului corporatist, portofoliul sănătății ar urma să fie ocupat de Zsolt Hegedus, chirurg ortoped.

Strategia nu este nouă pentru Tisza. La alegerile europene din 2024, partidul a recrutat candidați prin formulare publice online, selectând figuri apolitice – medici, avocați, profesori sau unguri cu experiență la Bruxelles – și evitând politicienii de carieră asociați partidului Fidesz al lui Orbán.

Structuri complexe de putere

Un exemplu clasic al complexității influenței lui Orban asupra instituțiilor statului este compania energetică MOL, cea mai mare din Ungaria.

Aproximativ 10% din MOL este deținută de Fundația Mathias Corvinus Collegium (MCC), o instituție academică apropiată de Fidesz, controlată de directorul politic al lui Orban, Balazs Orban. În 2022, MCC a înființat și un think tank la Bruxelles pentru a face lobby pe lângă instituțiile UE.

Tarr a declarat că Tisza are „un grup special de lucru” care a elaborat „un plan” pentru a aborda situația MOL. „Structura de conducere și cea de acționariat sunt lucruri care trebuie abordate”, a declarat el.

„Unele lucruri vor fi mai ușor de ocolit, dar altele nu vor fi deloc ușor de gestionat, cum este cazul MCC”, a adăugat Tarr.

Deși structura acționariatului va fi greu de modificat fără o majoritate de două treimi în parlament, strategia companiei ar putea fi schimbată mai ușor. Partidul Tisza intenționează să oprească importurile de petrol rusesc ale MOL până în 2035.

Problema majorității parlamentare

Cea mai mare problemă pentru Tisza este că multe dintre reformele pe care dorește să le implementeze vor fi imposibile din punct de vedere constituțional fără o majoritate de două treimi în parlament, scenariu considerat puțin probabil.

Miklos Ligeti, director juridic la Transparency International Ungaria, a declarat că o asemenea majoritate ar fi necesară „pentru a redesena modul în care funcționează statul ungar”.

Printre instituțiile-cheie ale căror conducători pot fi numiți doar cu sprijinul a două treimi dintre parlamentari se numără sistemul judiciar, Curtea Constituțională, procurorul general, autoritatea de reglementare a mass-mediei și instituția Avocatului Poporului. Aceste organisme „sunt în prezent capturate de aliații lui Orbán și ar putea bloca un guvern non-Fidesz”, a spus Ligeti.

Tarr a recunoscut că un eventual guvern Tisza trebuie să fie pregătit pentru două scenarii: obținerea unei majorități simple sau a uneia constituționale.

„Avem o listă de acțiuni, inclusiv acțiuni juridice pe care dorim să le implementăm”, a spus Tarr. „Avem un scenariu pentru cazul în care avem majoritate constituțională și altul pentru cazul în care avem doar majoritate simplă. Așa ne pregătim”.

Dacă va obține o majoritate de două treimi, Tisza intenționează să deschidă și o dezbatere privind viitorul Constituției, rescrisă de Orban în 2011 și modificată ulterior prin mai multe amendamente, despre care criticii spun că au limitat puterile Curții Constituționale, libertățile civile și libertatea presei.

„Credem că forma actuală a Constituției nu este potrivită, dar modul în care ar trebui schimbată trebuie decis printr-un dialog mai larg”, a spus Tarr.