Lider PSD, atac la premierul Bolojan: "Nu vă vom urma pe acest drum. Veți rămâne în istorie drept nea Ilie-sărăcie"

Șeful PSD Arad continuă seria atacurilor prin care social-democrații transmit că fie pleacă Bolojan din fruntea Guvernului, fie pleacă ei din coaliție. Foto: Agerpres / Hepta

Șeful organizației PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat, luni, un nou atac la premierul Ilie Bolojan, continuând astfel seria mesajelor publice prin care social-democrații transmit că fie prim-ministrul este schimbat, fie pleacă ei din coaliție.

Și de astă dată, Bolojan este acuzat că protejează profiturile multinaționalelor în dauna majorității românilor.

Fifor reconfirmă că PSD va forța adoptarea amendamentelor vizând susținerea măsurilor din pachetul social propus de acest partid.

"Este vorba de un impact de doar 0,16% din PIB, așadar este o problemă de priorități", susține deputatul PSD.

Deputatul mai spune, în mesajul publicat pe Facebook, că actualul premier "este problema, nu soluția", fiind o sursă constantă de blocaj.

Fragmente din postarea lui Mihai Fifor, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Deputat PSD: "PSD refuză să mai participe la falimentul României!"

"Să vă fie clar, domnule Bolojan: PSD refuză să mai participe la falimentul României!

Ați împins această țară într-un blocaj periculos, ați întârziat nepermis bugetul de stat și ați transformat guvernarea într-un exercițiu de încăpățânare, austeritate oarbă și dispreț față de cei vulnerabili. România are nevoie de buget și îl va avea, dar cu o întârziere uriașă, care vă aparține în întregime.

PSD va vota bugetul din responsabilitate față de țară, dar îl va vota cu amendamentele necesare pentru a repara ceea ce dumneavoastră ați refuzat, cu obstinație, să faceți.

Bugetul trebuie să conțină toate măsurile de solidaritate prin care sunt sprijiniți pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii cu dizabilități și familiile aflate în dificultate. Acesta este mandatul politic limpede dat de Consiliul Politic Național al PSD. Și acesta este mesajul pe care ar trebui să îl înțelegeți foarte bine: PSD nu va accepta niciodată ca românii vulnerabili să fie sacrificați, în timp ce corporațiile sunt protejate și favorizate (...)

Misiunea PSD este să apere pensionarii, salariații, antreprenorii români și toate categoriile sociale lovite de efectele unei guvernări fără viziune și fără suflet.

Deputat PSD: În loc să fiți un scut pentru românii de rând, ați ales să fiți sprijinul multinaționalelor

Ați greșit mult și grav, domnule Bolojan. Dintr-un pretins 'salvator', ați ajuns un factor constant de blocaj. Sunteți problema, nu soluția.

Iar ceea ce v-a transmis astăzi, în mod absolut justificat, președintele PSD Sorin Grindeanu, prin scrisoarea deschisă, nu este doar o reacție politică. Este constatarea limpede a unui eșec. În loc să fiți un scut pentru românii de rând și pentru companiile românești, ați ales să fiți sprijinul multinaționalelor.

Ați lăsat bugetul fără miliarde de lei prin reducerea la jumătate a impozitului pentru multinaționale și prin eliminarea măsurii care limita externalizarea profiturilor.

Ați ales să protejați marile corporații și să goliți bugetul statului, dar refuzați, absurd, să găsiți resurse pentru copiii cu dizabilități, pentru familiile monoparentale și pentru pensionarii cu venituri mici. Refuzați inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 199 de lei, invocând 'responsabilitatea.

Nu, domnule Bolojan, asta nu este responsabilitate. Este revoltătoare lipsă de umanitate și de discernământ politic.

PSD nu va gira niciodată o politică în care bogații și protejații dumneavoastră devin și mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați.

Deputat PSD: Bilanțul guvernării e devastator. Veți rămâne în istorie ca 'nea Ilie-sărăcie'

Iar bilanțul guvernării dumneavoastră este deja devastator: șase luni consecutive de cădere a consumului, șase luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai gravă din ultimii 15 ani, cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol, inflație dublată, sărăcie adâncită, economie în recesiune și deficit bugetar nerezolvat. Cu alte cuvinte, ați provocat suferință multă și rezultate aproape nule.

Să vă fie clar, domnule Bolojan: bani pentru pachetul social există. Sursa este bugetul național. Totul depinde de priorități. (...)

PSD a redactat deja amendamentele care asigură finanțarea integrală a pachetului de solidaritate pentru 3 milioane de români. Impactul bugetar este minor, de doar 0,16% din PIB. Așadar, nu vorbim despre imposibilitate. Vorbim despre refuzul dumneavoastră politic de a proteja oamenii care au cea mai mare nevoie de sprijin.

De aceea, PSD solicită tuturor partidelor din Coaliție să susțină aceste măsuri sau să își asume consecințele politice ale unui refuz.



PSD nu vă va urma pe acest drum. PSD nu va fi complice la nedreptate. PSD nu va participa la falimentul economic și social al României.

Și, da, domnule Bolojan... e trist, dar veți rămâne în istorie nu ca apostolul reformării României, ci, mult mai simplu și mai dureros, ca nea Ilie-Sărăcie."