Alertă alimentară în Buzău: carne tocată de pui, posibil contaminată cu Salmonella, retrasă din magazine

Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la comercializare peste 50 de kilograme de carne tocată de pui suspectă de contaminare cu Salmonella, dar și aproximativ 14 kilograme de file de cod congelat, în urma unor controale desfășurate în unități din județ, notează Agerpres.

Verificările au avut loc în luna februarie și au vizat peste 360 de operatori economici, de-a lungul întregului lanț alimentar, de la producție până la comercializare.

Potrivit Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, inspectorii au urmărit respectarea condițiilor de igienă, trasabilitatea produselor, modul de etichetare a alimentelor, dar și stabilirea profilului de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.800 lei şi 31 avertismente”, informează DSVSA Buzău.

În cadrul acțiunilor de control, autoritatea sanitar-veterinară a prelevat aproximativ 190 de probe de produse alimentare de origine animală, pentru a verifica dacă acestea respectă cerințele legale.

„În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a cinci alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi au fost retrase de la comercializare 53 de kilograme de carne tocată de pui posibil contaminată cu Salmonella spp. În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a patru notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi au fost retrase de la comercializare 24 de bucăţi de 600 de grame file cod congelat ce a avut ca neconformitate raportul apă/proteină”, informează sursa citată.

Reprezentanții DSVSA Buzău anunță că verificările în sectorul alimentar vor fi intensificate în perioada următoare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale.